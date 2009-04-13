Karşılıksız çek sayısı yüzde 33 arttı

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı, Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan 2009 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32,7 artarak 515 bin 970'e çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2008 yılının ilk üç ayında 388 bin 912 adet idi.



Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı 2009 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise yüzde 39,7 artış göstererek 756 bin 471'den 1 milyon 56 bin 806'ya çıktı.



Aynı dönemde, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da yüzde 1,2 artarak 19 bin 471'den 19 bin 704'e yükseldi.



Yine mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı, 2009 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 azalarak 38 bin 261 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı 39 bin 824 idi.



Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı 2009 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 259 bin 608'den 281 bin 257'ye çıktı.



Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da 2009 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 artarak 584 bin 315 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu kapsamdaki karşılıksız çek sayısı 512 bin 90 adet olmuştu.



Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 9,3 artarak 170 bin 959'a çıktı. Karşılıksız çek sayısı 2008 yılı Mart ayında 156 bin 412 adet idi.



Merkez Bankasınca bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı Martta, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 32,7 artış göstererek 388 bin 912'den 515 bin 970'e çıktı.



Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da Martta, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 6 bin 231'den 7 bin 119'a yükseldi.



Yine mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı, Martta, geçen yılın Mart ayına göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 19 bin 704 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı 19 bin 471 idi.



Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 gerileyerek 99 bin 820'den 86 bin 243'e indi.



Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da Martta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 281 bin 257 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu kapsamdaki karşılıksız çek sayısı 259 bin 608 adet olmuştu.



Mart ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 14,6, birikimli karşılıksız çek sayısı yüzde 49,5, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı yüzde 7,6 oranında arttı.



Aynı dönemde, mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı yüzde 56,6 artarken, bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı yüzde 0,8 azaldı. Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da yüzde 44,2 artış gösterdi.

