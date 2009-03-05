Karşılıksız çek sayısı şubatta yüzde 53 arttı

Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 53,1 artarak 149 bin 186'ya çıktı.



Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2008 yılı Şubat ayında 97 bin 441 adet idi.



Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan birikimli karşılıksız çek sayısı Şubatta, geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise yüzde 48,4 artış göstererek 232 bin 500'den 345 bin 11'e çıktı.



Mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da Şubat ayında, 2008 yılının aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 6 bin 127'den 6 bin 613'a yükseldi.



Yine mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı, Şubatta, geçen yılın Şubat ayına göre yaklaşık yüzde 4,9 azalarak 12 bin 585 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı ayında Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı 13 bin 240 idi.



Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 67 bin 94'den 86 bin 970'e çıktı.



Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da Şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 195 bin 14 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu kapsamdaki karşılıksız çek sayısı 159 bin 788 adet olmuştu.



Aylık bazda artış



Şubat ayında bir önceki aya göre Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı yüzde 23,8 azalırken, birikimli karşılıksız çek sayısı yaklaşık yüzde 76,2, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı yüzde 10,7 oranında arttı.



Aynı dönemde, mahkemelerin bildirimleriyle Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan birikimli çek sayısı yüzde 110,7 artarken, bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı yüzde 19,5 azaldı. Duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra birikimli ödenmiş çek sayısı da yüzde 80,5 artış gösterdi.

