Karşılıksız aşk uğruna 4 bin kilometre kat eden Türk gözaltına alındı

Kıbrıs'ta tanıştığı İngiliz kadın uğruna küçük bir tekneyle dört bin kilometre yol kat eden Ramazan Noyan Culum, İngiltere'de gözaltına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Ramazan Noyan Culum'un Kıbrıs'ta bir lokantada garsonluk yapan genç kadınla 2005 yılında tanıştığı bildiriliyor. Genç kadının kendisiyle başından beri ilgilenmediğini Culum da kabul ediyor.

Ancak kadının bir başkasıyla evlenmek üzere İngiltere'ye dönmesi bile Culum'un aşkını söndürmemiş ve internette ona olan sevgisinden bahsetmeye devam etmiş.

38 yaşındaki Ramazan Culum'un, yüz yüze görüşerek İngiliz kadını ikna etme umuduyla tek başına çıktığı dört bin kilometrelik yolculuk, sekiz ay sürmüş.

İngiltere basını Bodrum'dan yola çıkan Culum'un elinde bir adres olmadığını, hatta aşık olduğu kadının gerçek ismini bildiğinin bile şüpheli olduğunu yazıyor.

Yolculuk Culum'un geçen Cuma akşamı, vizesiz ve pasaportsuz giriş yapmaya çalıştığı İngiltere karasularında tutuklanmasıyla sona ermiş.

Sınır dışı edilmesi beklenen Culum'un aşkını kanıtlamak için ölüm orucuna başlama tehdidinde bulunduğu bildiriliyor.