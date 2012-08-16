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Yaşam

3 yıl sonra buluşan kardeş goriller sarılıp, tokalaştı

3 yılın ardından yeniden buluşan kardeş goriller Kesho ve Alf’in sarılıp el sıkışmaları görenleri şaşkına çevirdi

16 Ağustos 2012 14:03

Londra’daki bir safari parkında süt verme programına katılmaları için birbirinden ayrılan kardeş gorillerin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Bir süre ayrı kaldıktan sonra bir araya gelen goriller önce el sıkıştı, sonra birbirlerine sarıldı.
 
İngiltere’nin başkenti Londra’daki Longleat Safari Park’ta 3 yılın ardından yeniden buluşan kardeş goriller Kesho ve Alf’in sarılıp el sıkışmaları görenleri şaşkına çevirdi.

Dublin hayvanat bahçesinde doğan kardeş goriller, 13 yaşındaki Kesho’nun süt verme programına katılmak için Londra parkına gönderilmesiyle ayrılmışlardı.

Gorillerin bakıcısı Mark Tye İngiliz Daily Mail gazetesine yaşadığı sıra dışı deneyimi şu sözlerle anlattı:

"Buluşma anlarına kadar birbirlerini tanıdıklarından emin değildik. Hiç ayrılmamış gibi yakın olmaları görülmeye değerdi."

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