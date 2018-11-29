Karşı şeride geçen otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fehmi Rahmi Elvan yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Gonca Rampası mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine giden Fehmi Rahmi Elvan yönetimindeki 34 NH 8474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Serkan Çetinaslan idaresindeki 41 J 3257 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Fehmi Rahmi Elvan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Fehmi Rahmi Elvan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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