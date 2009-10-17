Karşı konulmaz olmanın sırrı keşfedildi

Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları seksiliğin sırrını çözerek “cinsel tsunami” adını verdikleri etkileme gücünü keşfettiler. Meyve sinekleri üzerinde yapılan deneyde bilim insanları sineklerin genetiğiyle oynadı ve sineklerin iletişim için kullandıkları belli bir feromonu salgılamalarını engelledi.Hidrokarbon feromonun çıkarılması dişi ve erkek sinekler üzerindeki “cinsel tsunami” etkisi yarattı. Sineklerin çekici hale geldiği hatta eşcinselliği hiç bilmeyen erkek sineklerin feromonsuz diğer erkeklerle çiftleşmeye çalıştığı gözlendi. Toronto Üniversitesi’nden profesör Joel Levine dişi sineklerin ise feromonsuz kalınca ‘Marilyn Monroe’lara dönüştüğünü söyledi.