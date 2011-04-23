Karsel cinayetinde azmettirci şüphesi büyük!

T24 - Nişantaşı’nda Esra Karsel’i boğarak öldürmekten tutuklanan Eyüp Gökhan’ın, cezaevinden gönderdiği “Beni Esra’nın erkek arkadaşının anne ve babası azmettirdi” yazılı mektup savcılığı harekete geçirdi. Esra Karsel’in eski erkek arkadaşının annesi, babası ve onları tutuklu sanık Eyüp Gökhan ile tanıştıran bir kişi tutuklandı!



Nişantaşı’nda, gelinlikçi dükkanında çalışan Esra Karsel’in bir otomobilin içerisinde telle boğularak öldürülmesi olayında şok gelişmeler yaşandı. Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanıklar Karsel’in eski erkek arkadaşı Volkan Bora, annesi Nesrin ve babası Cengiz Bora ile aileyi katil zanlısı Eyüb Gökhan ile tanıştırdığı ileri sürülen Zehni ve Şener Şahin kardeşler katıldı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Volkan Bora öldürülen Esra Karsel ile ile ilgili olarar “Bir ev satışında tanışmıştık. Fantazileri olan bir kadın olduğu için rahatsız oldum. 4-5 buluşmanın ardından ilişkimi kestim” dedi.





'1 milyon alacağı varmış'



Volkan Bora’nın annesi Nesrin Bora ise Esra Karsel’i hiç tanımadığını belirterek, “Zavallının haberini gazeteden okudum. Sonra beni Zehni aradı. Akrabası olan Eyüp Gökhan katil olarak tutuklanmış ve elinde de Esra Karsel ile oğlumuz Volkan’ın uygunsuz görüntülerinin olduğu CD varmış. ‘Bunu bana niye söylüyorsun’ dedim. O da, ‘Cezaevinden Eyüp’ün bir arkadaşı geldi. Sizden 1 milyon lira alacağı varmış. Onun yarısını bana verecekmişsiniz’ dedi. İnanamadım” dedi. Nesrin Bora, Karsel’in ailesinin avukatı Fatih Volkan’ın, “Niye Zehni ile sık sık telefonla görüştünüz” sorusuna ise “Zehni ile arabamızı yıkadığı için tanışmıştık. Yeni doğan bebeği beyin ameliyatı olacaktı. Onun için para istedi. Onu toplayıp verdim. Yardım amaçlı” dedi. Duruşmada agresif hareketler sergileyen ve ABD vatandaşı olduklarını belirten Volkan Bora’nın babası Cengiz Bora da, “Ben sanık değilim. Niye buradayım. Hiçbir şeyden haberim yok. Yurt dışına çıkış yasağı verdiniz. Ben kalp hastasıyım. Amerika’ya gitmem lazım” dedi. Savcı, Bora’nın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddedip sanıkların gelecek celse duruşmada hazır olmalarını talep etti. Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, verdiği kararla tutuksuz sanıkları şoke etti. Mahkeme, Volkan Bora ’nın annesi Nesrin ve babası Cengiz Bora ile onları katil zanlısıyla tanıştırdığı ileri sürülen Zehni Şahin’in tutuklanmalarına karar verdi.