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Ekonomi

Karsan Morgan Olson ile  ABD'de üretim yapacak

İstanbul, 16 Mart (DHA) -  Karsan, ABD’li ticari araç üreticisi Morgan Olson ile ABD’de ortak üretim konusunda anlaşmaya vardı

16 Mart 2018 14:41

İstanbul, 16 Mart (DHA) -  Karsan, ABD’li ticari araç üreticisi Morgan Olson ile ABD’de ortak üretim konusunda anlaşmaya vardı. Morgan Olson’un Tennessee’de bulunan tesislerinde bir araya gelen iki şirketin yöneticileri, ABD’de ortak üretim gerçekleştirmek üzere el sıkıştı.

Buna göre Morgan Olson, Karsan’ın Kuzey Amerika pazarına özel olarak tasarladığı araçların montaj, üretim, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini ABD’deki tesislerinde gerçekleştirecek.

Karsan CEO\'su Okan Baş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Morgan Olson ekibine yaptığımız ziyaretimizle, seçkin müşterilerin belirli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak yaklaşımımızın, sektörün en yenilikçi ve etkili ortaklıklardan birini meydana getireceğine dair inancımız pekişmiş oldu. Morgan Olson gibi saygın bir stratejik ortakla bir ekip olarak çalışacak olmamız, Kuzey Amerikalı bir ortak ile birlikte Karsan\'ın, eşsiz tecrübesinden sonuna kadar yararlanabileceği önemli bir adımı ifade etmektedir” dedi.

Morgan Olson şirketinin sahipleri J.B. Poindexter & Co. Yönetim Kurulu Başkanı John Poindexter ise, imzalanan ortak üretim anlaşması kapsamında, “Karsan\'ın Türkiye\'deki tesislerinden ve taşımacılık alanındaki becerilerinden gerçekten de etkilenmiştik. Ekibimiz, Karsan\'ın yönetim ekibiyle görüşme fırsatına sahip oldu ve ilgili şirketimizin uzmanlığının bu işe katılmasıyla sektörümüzde benzeri olmayan bir ortaklığın meydana geleceği bizim için aşikâr oldu” dedi.

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