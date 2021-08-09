Karsan, Megane üretimi için 800 kişiyi işe alacak

Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere Megane Sedan modeliin üretimi için 5 yıllık anlaşma imzalayan Karsan, 800 kişilik ek istihdama gideceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Megane Sedan üretimi için proje süresince Oyak Renault adına 210 milyon TL de yatırım yapılacak.

Karsan, Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55.000 adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.

“Esnek ve çevik üretim kabiliyetimizin bir kanıtı”

Karsan CEO’su Okan Baş, “Kurulduğumuz günden bu yana gerek hafif ve ağır ticari araç, gerekse toplu ulaşım alanında birçok global marka için üretim yapmış, kendi markasıyla ürettiği yüksek teknolojili araçları da dünyanın birçok ülkesine de ihraç etmiş bağımsız bir üreticiyiz. Bugün Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan’ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu güçlü iş birliği, uluslararası otomotiv firmalarının hem ülkemize olan yatırım kararlılığını hem de Karsan’ın üretim yetkinliği ve becerisine olan güvenini açıkça bir kez daha gösteriyor. Ayrıca, bugüne kadar ticari araçta uzmanlaşmış olan şirketimizin Oyak Renault için bir binek otomobil üretecek olması da esnek ve çevik üretim kabiliyetimizi kanıtlıyor” dedi.