Karsan'ın zararı büyüdü

Kıraça Holding bünyesindeki otomotiv şirketi Karsan, 2021’in ilk çeyreğinde 16,8 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı açıkladı. Şirket geçen yılın yılın aynı döneminde 8,4 milyon TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Karsan’ın satış gelirleri bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,9 oranında azalarak 187,7 milyon TL’ye indi. Karsan toplam brüt karı ise yüzde 13,7 azalarak 46,4 milyon TL’ye indi.

Ziraat Yatırım, Karsan’ın finansman giderlerinin yüzde 15,5 oranında artarak 118,2 milyon TL’ye yükseldiğine ve şirketin zarara geçmesine sebep olduğuna dikkat çekti.