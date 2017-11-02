Kars36 Spor'un tur öncesi elektriğini kestiler (2)

BAŞKAN YILDIZ: GÖNLÜMÜZDE YATAN 4 BÜYÜKLERDEN BİRİNİ KARS\'A GETİRMEKTİ

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4\'üncü turda Altınordu\'yu yenerek, adını 5\'inci tura yazdırıp, tarihi bir dönem yaşayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3\'üncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars36 Spor, ZTK 5\'inci eleme turu kura çekiminde Gençlerbirliği\'yle eşleşti. Borcundan dolayı dün tesislerinin elektriği kesilen Kars36 Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yıldız, mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını söyledi. Kura çekimini büyük bir heyecanla izlediklerini belirten Başkan Yıldız, \"Gönlümüzde yatan, Süper Lig\'in 4 büyük takımından birini Kars\'a getirmekti; ama olmadı. Hedefimiz, Gençerlerbirliğini yenip, o hayalimizi devam ettirmek. Ben, hem BAL Ligi\'ndeki Kars 36Spor hem de Amatör Lig\'de mücadele veren Karsspor\'un kulüp başkanıyım. Kimseden bir yardım görmüyoruz. Benim işlerim de iyi olmadığı için elektrik borcunu ödemeyedik ve kapandı. Vali beyin devreye girmesiyle açıldı. Kars36 Spor, 1 yıllık takım. Kupada büyük başarılara imza atarak, amatör ruhunu canlandırdık. Umarım unutulan amatörlerin sesi oluruz\" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK), 4\'üncü turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig\'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım, mücadele edecek.