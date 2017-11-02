Kars36 Spor'un tur öncesi elektriğini kestiler

KARS, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü turda Altınordu\'yu yenerek adını 5\'inci tura yazdırıp tarihi bir dönem yaşayan Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3\'üncü grupta şampiyonluk mücadelesi veren Kars36 Spor\'un, tesislerin, borcu nedeniyle elektriği kesildi.

Kupa hem de ligde başarılı bir sezon geçiren Kars36 Spor\'un 2014\'ün Aralık ayı ile 2015\'in Nisan ayı arasındaki 15 bin 600 lira icra borcu nedeniyle 1 Kasım\'da gün boyu karanlıkta kaldı. Kulüp yöneticilerinin Vali Rahmi Turan ile görüşmesi üzerine sabah kesilen elektrkiler akşam saatlerinde yeniden verilmeye başlandı. Takım kaptanı Aykut Demirdelen, elektrik kesintisi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini söyledi. Ağlanacak halde olduklarını belirten Demirdelen, şöyle dedi:

\"Sabah görevliler gelip elektiriği kesmiş. Sular da akmayınca antrenmanları iptal ettik. İhtiyaç gidermek için yakındaki benzin istasyonuna gidiyorduk. Tur öncesi bu bize yapılmamalıydı. Kurada belki de Süper Lİgin 4 büyük takımından biri gelecek. Kars için başardığımız tarihi gün maalesef karanlığa gömüldü. Bu takıma sahip çıkılsın.\"

Futbolculardan Yusuf Tansel bu tür olumsuzlukların takımı etkilediğini vurgulayarak, \"Gün boyu elektrik ve suyumuz yoktu. İdmanda olmamız gerekirken tesislerde oturduk. Hafta sonu önemli bir maçımız var ama antrenman yapamadığımız gibi moral ve motivasyonumuz dibe vurdu\" dedi. Takımın Mali uyruklu forvet futbolcusu Bouna Kante de ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve garipsediğini söyledi.

Kars36 Spor\'un, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci turdaki rakibi, bugün yapıcak kura çekiminde belli olacak.



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