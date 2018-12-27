Kars ve Eleşkirt'te eğitime kar engeli

KARS, AĞRI, (DHA) - KARS ile Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildiği açıklandı.

Kars Valiliği\'nden yapılan açıklamada, kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilerek, \"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretime 27 Aralık 2018 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller izinli sayılacaktır\" denildi.

Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı okullar ile köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.