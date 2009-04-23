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Yaşam

Kars ve Ardahan’da bahar karı

Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kentler beyaza büründü.

23 Nisan 2009 03:00

Kars ve Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kentler beyaza büründü.

Kars ve Ardahan şehir merkezlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı izlemek isteyen vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar kardan adam yaparak baharda da olsa karın tadını çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede bugün aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi.

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