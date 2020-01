Kars Valisi muhtarları topladı, 'köylü su ve yol yok diye bana küfrediyor' tepkisiyle karşılaştı

Kars Valisi Günay Özdemir ve İl Genel Meclisi Başkanı Necati Dallı muhtarlarla bir araya geldi. Merkeze bağlı Kocabahçe Köyü Muhtarı Halis Bayutmuş toplantı öncesi köylünün, su, yol ve birçok sorununa kulak verenin olmadığını söyleyerek, "Ben mağdurum mağdur, bugün köylü bana küfür ediyor" diye tepki gösterdi.

CİHAN'da yer alan habere göre, Kocaköy muhtarı Hasan Dikbaş'ın ise "Yağcılık yaptık olmadı, yalvardık olmadı, ağladık olmadı. Öyleyse susak." demesi dikkat çekti.

‘Bugün köylü bana küfür ediyor’

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Koonferans Salonunda gerçekleşecek toplantı öncesi muhtarlar, aralarında sorunlarını konuştu.

Seslerin sık sık encümenlere ve İl Genel Meclisi üyelerine karşı yükseldiği anlarda Kocabahçe Köyü Muhtarı Halis Bayutmuş, sorunlara çözüm üretilmesini istedi.

Bayutmuş, "Sizi seçtik ki sorunları dinleyesiniz. Bana oy vermeseydiniz diyorsunuz, o zaman siz de girmeseydiniz. Verme ne demektir? Ben mağdurum mağdur, bugün köylü bana küfür ediyor." dedi.

‘Peki ben nereye gideyim?’

Bir kısım katılımcıların muhtarlara sakin olun demesi üzerine Kocabahçe Köyü muhtarı Hasan Dikbaş araya girerek, AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan'ın muhtarları yanlış yönlendirdiğini, tüm yatırımları Kağızman ilçesine çektiğini iddia etti.

Tartışmaya katılan İl Genel Meclisi Başkanı Dallı ise Kocabahçe Köyü'ne sondaj vurulduğunu ileri sürdü. Duruma tekrar tepki gösteren Muhtar Bayutmuş, 2014'te değil 3 sene önce sondaj çalışması yürütülmeye çalışıldığını aktardı.

Dallı'nın, "Biz sana ne dedik? Bağırarak bu işler çözülmez" demesi üzerine ise Muhtar, "Neyle çözülür? Anlatmakla çözülmüyor, bağırmakla çözülmüyor. Peki ben nereye gideyim?" diye tepki gösterdi.

‘Yağcılık yaptık olmadı, yalvardık olmadı öyleyse susalım’

İl Genel Meclisi Başkanı Dallı, "Sen menbağı bul, 2 ay içerininde suyunu akıttıralım." demesi üzerine muhtar, "Ben menbağı nerede bulayım? Menbağı devlet bulmadıktan sonra ben nerede bulayım? Devlet, iktidar partisi bulmuyor ben bir şahıs olarak menbağı nerede bulacağım. Yağcılık yaptık olmadı, yalvardık olmadı, ağladık olmadı. Öyleyse susak." ifadelerini kullandı.

Siyasetin işin içine karıştırılmasından rahatsız olduklarını dile getiren muhtarlar, hizmet istediklerini ifade etti.

Vali Özdemir: Amacımız muhtarların isteklerini dinlemek

Toplantı, Vali Özdemir'in salona gelmesi ile başladı. Çoğunlukla köy muhtarlarının su ve yol taleplerini dile getirdikleri gözlemlendi.

Vali Özdemir, sene başında, program başlamadan önce amaçlarının muhtarların ihtiyaçlarını isteklerini ve problemlerinin dinlemek olduğunu söyledi.

Vali Özdemir, hayvan içme sularıyla ilgili İl Özel İdaresinin ciddi çalışmaları olduğunu aktardı. Köy muhtarları ise insan içme suyu ve yol problemlerini dile getirdi. Katılımın düşük olduğu toplantıda muhtarlar, sorunlara kulak tıkanmasından yakındı.

‘6 aydır vali bizle muhatap olmuyor’

Toplantıda söz alan Kocaköy Muhtarı Hasan Dikbaş, "Muhtarlarımız şunu diyor, 'Vali bey 6 aydan beri bizi toplantıya almıyor, bizlerle muhatap olmuyor' hatta biraz önce muhtarlarımız ile encümenlerimiz birbirine geldiler. Sayın vekilimiz Ahmet Arslan demiş ki 'ben Kars'a 140 trilyon para göndermişim.' Bu para nereye gitti? Bu para bize gelmedi. Ben görmedim." dedi.

Vali sitem etti

Vali Özdemir ise bazı muhtarlarla ayda bir veya on beş günde bir bir araya geldiğini ifade ederek, "Talep eden muhtarlar olursa onar, on beşer gruplar halinde geldim geleli görüştüm. Şu anda da böyle bir toplantı yapmamıza rağmen köy muhtarlarımızın çoğu yok. Şimdi siz diyorsunuz ki muhtarları toplantıya çağırmıyorsunuz? Maalesef şu an çoğunluk yok." ifadelerini kullandı.

‘Çalışmalara ağırlık vereceğiz’

Muhtarın araya girmek istemesi üzerine Vali Özdemir, "1 saniye bitireyim artık. Siz oturun, buyurun. Bu seneki amacımız, ben başta da belirttim, kesinlikle köy yollarımıza, köy içlerimizin düzenlenmesine, malzeme atılmasına ve yayla yollarıyla ilgili çalışmalarımıza bu sene ağırlık vereceğiz." şeklinde konuştu.