Kars'ta şüpheli hayvan ölümleri: 35 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi, 100 hayvan ise zehirlendi

Kars’ta yedikleri ottan zehirlendiğini belirtilen 35 büyükbaş öldü, 100 hayvan ise zehirlendi.

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde hayvanlarını Kars Barajı kenarında otlatan köylüler, baraj suyunun çekilmesiyle birlikte göl etrafında yetişen otlardan hayvanlarının yediğini, otları yiyen hayvanların ise zehirlendiğini ileri sürdü. Veterinelerin müdahalesiyle 100 hayvan kurtuldu.

"Ot gaz yaptığı için hayvanların akciğeri patlatmış"

Baraj etrafında çıkan otların hayvanlarını zehirlediğini ileri süren köylüler, “50 hayvan öldü, veterinerlerin bıçakla yaraladığı hayvanlar var. Gazını çıkartmak için hayvanlar ot gaz yaptığı için akciğeri patlatmış. 50 tanesi öyle öldü. Yaralı da 100 hayvan var akşam veterinerler burada çalışıyodu” dedi.



Çamçavuş köyünde yaşanan hayvan ölümleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi. Bölgeye gelen ekipler, telef olan hayvanlardan numune aldı. Hayvanlardan alınan numunelerin tahlilleri yapılacak.