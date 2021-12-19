Kars’ta okullara kar tatili

Kars'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars'ta yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle Pazartesi günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20. 12.2021 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır.”