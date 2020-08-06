Kars'ta maske takmak zorunlu oldu

Kars'ta Koronavirüs ile mücadele kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçe merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Son günlerde kentte Kovid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kent merkezi ile 7 ilçe merkezlerinde 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirildi.
Karar yarın uygulamaya girecek. Maske takmayan vatandaşlar hakkında ise yasal işlem yapılacak.