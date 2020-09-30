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Kars’ta görevli Teğmen İbrahim Ulu, mobbing nedeniyle yaşamına son verdi iddiası

30 Eylül 2020 08:11

Kars’ta görev yapan teğmen İbrahim Ulu yaşamına son verdi. Ulu'ya ait olduğu belirtilen mektupta intihardan tabur komutanı Yarbay Y.C. sorumlu tutuldu. İfadesi alınan askerler de Ulu’nun intiharında mobbingin etkili olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında  taburda görev yapan subay, astsubay ve erlerin ifadesi alındı. 

"Haritayı fırlattı"

Astsubay E.Y., Ulu’nun tabur ortamında sevilen sayılan birisi olduğunu belirterek “Daha önce İbrahim teğmen ile geçen sohbetlerimizde işlerinin çok yoğun olduğunu ve tabur komutanı Y.C. tarafından sürekli baskı altında olduğunu, her zaman yaptığı işleri bahane ederek kendisini azarladığını ve bağırdığını söyledi. Bu olaylar nedeniyle intihar etmiş olabileceğini düşünüyorum” dedi. Er O.K., “Ben kulede nöbet tutarken yarbay Y.C. ile teğmen Ulu geldi. Duvarda asılı olan haritayı gösterip bağırarak ‘bu harita halen değişmedi mi teğmenim’ dedi ve harita tahtasını alarak Ulu’ya doğru fırlattı. Daha sonra Ulu yere eğilerek bacağını tuttu ve düşen tahta parçasını alarak duvara yasladı. Hiçbir şey demeden kuleden aşağı indi. Yarbay Y.C. ise tahta parçasını alarak kuleden aşağıya fırlattı” ifadelerini kullandı. İfadesi alınan asteğmen H.K., Uzman Çavuş K.Y. , Asteğmen H.U., Astsubay Ö.K., A.Ç., er B.S.,  M.Ö. ve H.Ç. de Ulu’nun tabur komutanı yarbay Y.C.’nin mobbingi sonucu intihar etme olasılığının olduğunu iddia etti.

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