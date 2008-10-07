Kars Kent Rehberi



Her bölümü farklı kişilerin ellerinden, dillerinden, belleklerinden dökülen Kars Kent Rehberi, Kars’ta kültür alanındaki ihtiyaçların tespiti üzerine ortak akılla yaratılmış bir çalışma. Bu ortak akıl, aslında bir kaç yılın birikimi ile oluşmuş ve insanların farklılıklarına rağmen bir arada iş yapma becerisine örnek olması açısından da çok değerli.



Yaklaşık kırk kişinin, yazıları, araştırmaları, fotoğrafları, arşiv ve harita destekleri ile ortaya çıkan rehberin hikâyesi aslında 2006 yılına dayanıyor. Bir çok Anadolu kentinde kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren Anadolu Kültür, “Yerel Kültür Politikaları Programı” çerçevesinde 25–26 Mart 2006’ta Kars’a bir adım attı. Birçok farklı kesimden insanın katılımı ile “Kentsel Kültürel Gelişim için Stratejiler” başlığı altında Kars’ta bir toplantı düzenlendi. İstanbul ve Kars’tan birçok katılımcı ile gerçekleşen toplantıda kente katkıda bulunacak kültür kurumları ve kültür ürünleri Karslılar tarafından tartışılarak kültür, turizm ve tanıtım alanlarında bir takım öncelik ve öneriler ortaya atıldı. İşte Kars’ın kendini tanıtacak bir rehbere ihtiyacı olduğu bu toplantıda konuşuldu. Herkesin ortak derdi, Kars’ı Kars’lıların gözünden anlatacak bir rehberin yaratılması idi, onlar için değerli olan buydu.



Bu toplantıdan sonra, kentteki insanlar Kars Kent Konseyi altında düzenli buluşmalar gerçekleştirmeye başladılar ve rehberi nasıl yaratacaklarını tartışmaya koyuldular. Bu buluşmaların Kars dışından en önemli tanığı ve şansı, rehbere editör- danışmanlık yapan, hem Kars’ın kokusunu bilen, hem de dünya coğrafyası üzerinde birçok yaşama tanıklık etmiş fotoğrafçı, gezgin ve yazar Özcan Yurdalan’dı. Katılımcılar tarafından çalışmanın temel ilkeleri bağımsızlık, tarafsızlık, yerellik ve katılımcılık olarak belirlendi. Esas olan sonuçtan çok, yaratım sürecinin heyecanı ve bütün birlikteliğin bu ilkelere sahip çıkarak ilerlemesi idi ki, bence öyle de oldu.



Ortaya çıkan rehber biçim olarak, var olan rehberlerden çok farklı değil. Doğal yapı, tarih, gezi rotaları, görülecek yerler, kültür, ne nerede ve fotoğraflarla Kars olarak adlandırılmış toplam yedi bölümden oluşuyor. İçeriği özel kılan ise, kitabın içindeki her kelimenin samimiyeti, o şehrin gerçek tanıklarından beslenmesi.



Kars Kent Rehberi’nin içinde kentlilerin misafirleri için hazırladığı gezi rotaları da var, artık birçoğu lokantalarda bulunmayan yöresel yemek tarifleri de...



Kars’ta uzun yıllar yaşamış Malakanlar’da okuyucuları selamlıyor, Kars’ın sembolü haline gelmiş kazları da... Karslılar için Kars’ta değerli, önemli, anlatmaya değer, belleklerinde saklı ne varsa, hepsi yazıya dökülmüş, fotoğraflanmış, haritaya aktarılmış...okunmayı bekliyor.



Hem Türkçe, hem İngilizce basılan görseli bol Kars Kent Rehberi toplam 128 sayfa. Arka kapakta da yazdığı gibi, “....kitap, bir rehber olmanın ötesinde bir imece çalışması...Karslıların kendi kentlerini anlatmak için yola çıktıkları bir maceranın ürünü.”. Kars esnafı, kadınları, akademisyenleri, üniversite öğrencileri, öğretmenleri, müzisyenleri, tiyatrocuları, şehir planlamacıları, kadın örgütü çalışanları, fotoğrafçıları, yazarları, gençleri kendi kentleri için neler diyor, buyurun bu seferde bir kenti kentlilerin gözünden okuyun.



Burcu Yılmaz ( burcuyilmaz@anadolukultur.org)

(ANADOLU KÜLTÜR KARS KENT REHBERİ YAYIN KOORDİNATÖRÜ)



Buluş Oygur







