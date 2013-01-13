Kars dün gece -26 dereceyle dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı eksi 26 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki etkisini sürdürüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta eksi 26, Ardahan'da eksi 25, Erzurum'da eksi 23, Erzincan'da eksi 17, Iğdır'da eksi 14 ve Ağrı'da eksi 11 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kars'ta eksi 13, Ardahan ve Ağrı'da eksi 10, Erzurum'da eksi 9, Erzincan'da eksi 7 ve Iğdır'da eksi 6 derece olması

tahmin ediliyor.

Bölgede, soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu, kaldırımlarda buzlanmalar meydana geldi.

Çatılarda 2 metreyi geçen sarkıtlar oluşurken, belediye ekipleri, kent merkezlerinde kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 144, Ağrı'da 108, Kars'ta 29 ve Iğdır'da 21 olmak üzere toplam 302 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars ve Ağrı'da 40, Erzurum'da 30, Ardahan'da 10 ve Iğdır'da 6 santimetre olarak ölçüldü.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzurum'da son 24 saat içerisinde yolu ulaşıma kapalı olan köylerden 9 hasta, İl Özel İdare Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere ulaştırıldı.