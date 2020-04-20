Kars Belediyesi'ne saldıranlar, kırdıkları eşyalar için 'Ayağımız takılmıştı' dedi, serbest bırakıldı

Kars Belediyesi binasına gelerek tehditler savuran ve güvenlik ofisindeki mobilyaları kıran kişiler gözaltında, “Masaya ayağımız takıldı” dedi. Üç zanlı serbest bırakıldı.

Kars Belediyesi’ne önceki gün gelerek güvenlik personeline hakaret ettikten sonra ofisteki eşyaları parçalayan saldırganlar Z.B., F.E. ve Y.A. ‘devlet malına zarar verme’ suçlamasıyla ifadeleri alındıktan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Eşbaşkan Şevin Alaca "Bu saldırganlar bizi takip ediyor, tehdit ediyor. Birçok kez suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ayhan Bilgen'i sormuşlar

Z.B. ifadesinde şunları söyledi:

“Yanımdaki arkadaşlarım akşamüstü saatlerinde Kars Belediyesi Mor Cafe’ye giderek, o an orada görevli güvenlik personeline (Kars Belediyesi Eş Başkanı) Ayhan Bilgen’in orada olup olmadığını sordum. Görevliler Bilgen’in kendisinin orada bulunmadığını söylemesinin ardından ayrılarak arkadaşlarımla beraber Kars Belediyesi başkanlık binasına gittik. Başkanlık girişinden içeri girerek oradaki nöbette olan güvenlik görevlilerinden Ayhan Bilgen’in numarasını isteyerek nerede olduğunu sordum. Görevlinin telefon numarasının kendinde olmadığını, hafta sonu olduğu için Ayhan Bilgen’inde orada bulunmadığını söylemesi üzerine dışarı çıktık.”

Belediyede girişindeki güvenlik ofisindeki masa ve sandalyeleri kırması ile ilgili de konuşan Z.B., ifadesinde“Arkadaşlarımla birlikte dışarı çıkmak üzere hareket ettiğimizde güvenlik personelinin oturduğu masaya ayağımın takılması sonucu masa kırıldı. Sonrasında yanımdaki iki arkadaşımla birlikte kurumdan ayrıldık” sözlerine yer verdi.

Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, konuyla ilgili T24'e verdiği bilgide "Belli ki burada bir kampanya var. 'Bizim dağa eleman gönderdiğimiz gibi' bu şahısların ortaya attığı bir iddia var. Daha önce polis ifadelerindeki tutanağı şimdi paylaşmaya başladılar. Sosyal medyada gerçek olmayan hesaplarından da 'Kars Belediyesi dağa eleman yolluyor. Kayyım atansın' şeklinde kampanya düzenliyorlar" demişti.

Bilgen, "Emniyete verdikleri ifade de 'Ayağımız takıldı, masa devrildi' deyip çıkabiliyorlar. Bu da her şeyi ortaya koyuyor" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYINIZ: Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir kampanya var, saldırganlar ifadesinde 'masaya ayağımız takıldı' demiş!

Eşbaşkan Şevin Alaca da olayla ilgili, “Bu saldırganlar bizi takip ediyor, tehdit ediyor, evimizin önüne kadar gelerek bizi tehdit ediyorlar. Birçok kez suç duyurusunda bulunduk ama ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılıyorlar” demişti.