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Kars Belediyesi'ne yapılan saldırıyla ilgili konuşan Bilgen: Belli ki bir kampanya var, saldırganlar ifadesinde 'masaya ayağımız takıldı' demiş!

19 Nisan 2020 19:28

Adil Ergin Bağcı

Kars Belediyesi'ne yapılan saldırının ardından 'Kayyım atansın' kampanyasının düzenlendiğini söyleyen Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen organize bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. 

Dün akşam (18 Nisan) saat 18.00 sıralarındaki saldırının görüntüleri de paylaşıldı.

Bina içerisindeki eşyalara zarar verilen saldırıyla ilgili T24'e konuşan Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, "Belli ki burada bir kampanya var. 'Bizim dağa eleman gönderdiğimiz gibi' bu şahısların ortaya attığı bir iddia var. Daha önce polis ifadelerindeki tutanağı şimdi paylaşmaya başladılar. Sosyal medyada gerçek olmayan hesaplarından da 'Kars Belediyesi dağa eleman yolluyor. Kayyım atansın' şeklinde kampanya düzenliyorlar" dedi. 

Bilgen, şahısların daha önce de belediyeye gelerek ya da telefonla arayarak, "Bize iş vermezseniz dağa mı gidelim. Ne demek istiyorsunuz dağa mı çıkalım gibi" ifadeler kullanıklarını ve bunun üzerine ise  şahıslara onları işe almak gibi bir durumlarının olmadığını söylediklerini belirtti. 

Saldırganların, 'kamu kurumu olan belediyenin binasına gelip içeride masa, sandalye kırdığını' ifade eden Bilgen, "Buna rağmen emniyete verdikleri ifade de 'Ayağımız takıldı, masa devrildi' deyip çıkabiliyorlar. Bu da her şeyi ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Saldırganların bu kadar hızlı bırakılmasının, tutuklu pozisyonuna taşınmamalarının' bir koruma ve kullanma mekanizmasını gösteriyor" diyen Bilgen saldırganların şehirdeki farklı çıkar grupları tarafından yönlendirilme ihtimalinin üzerinde durdu. Bilgen saldırı için, "Şehirde kanunu, hukuku bir şekilde hayata geçirecek düzenlemeler yapıyoruz. Saldırı bundan rahatsız olanların tahrikiyle gerçekleşmiş olabilir ancak bir göz yumma vakası da var " diye konuştu. 

Bilgen, belediye binasına saldırı gibi bir olayın tek bir yerel medya organında bile haber yapılmadığını belirtti ve "Bu bile tek başına merkezi bir iradenin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.   

Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden belediyeye saldıran şahıslardan birinin eski ifadesini paylaştı. Bilgen, ifadede yer alan sözlerin asılsız ve tehdit olduğunu vurguladı.

Ayhan Bilgen şu ifadeleri kullandı:

“Her şey ortada. Dün saldıran kişinin hakkımdaki iftira dolu eski ifadesi.Kendisi her telefon aramasında “iş yada otopark vermeyerek dağa mı git diyorsunuz” şeklinde aklı sıra tezgah kurmuş. Parti için bedel ödeyen bir aile olduğunu da ekleyip güya bizi tehdit ediyorlar.”

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