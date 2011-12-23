Kars Belediyesi 'Cezayir'i anacak!

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İnsanlık Anıtı'nı yıktırmıştı



Soykırım iddialarının reddini suç sayan yasa tasarısının Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından tepkiler sürerken, Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'tan da ilginç bir çıkış geldi.Başkan Bozkuş, makamında yaptığı açıklamada Fransa'yı bu karardan dolayı kınadı.Fransa'nın Cezayir'de katlettiği insanlar için Kars'ta bir mezalim anıtı dikeceklerini söyleyen Bozkuş, şöyle konuştu: "Bu Fransa'nın meselesi değil, bizim Ermenistan ile aramızda olan bir meseledir. Belki gün gelecek daha iyi diyaloglar kurulacak, daha iyi ilişkiler kurulacaktır. Bunlar eğer bu şekilde davranıyorlarsa, biz de Kars'ta Fransa'nın Cezayir'de yapmış olduğu mezalim adına bir heykel dikeceğiz. Biz de bunu vurgulamaya çalışacağız. Madem onlar siyasi çıkarları için bir başka ülke ile Türkiye arasında ki problemi kullanarak prim yapmaya çalışıyorsa bizde gerçekleri söyleyip, doğruları yansıtacak bir takım fiziksel gerçekleri ortaya koyacağız. Cezayir'de yapmış oldukları zulüm ve işkenceye bağlı olarak koruma kuruluyla görüşüp, gerekli projeyi hazırlayıp, uygun bir noktaya bizde onlar için bir mezalim heykeli dikeceğiz."Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, eski Başkan Naif Alibeyoğlu (sonradan CHP'ye geçen AK Parti'li) döneminde yaptırılan 30 metre yükseklikteki İnsanlık Anıtı'nı yıktırmıştı.Ülke gündemini uzun süre işgal eden İnsanlık anıtının yapım ve yıkımı şöyle gelişmişti: Kars Belediye Meclisinin verdiği karar doğrultusunda soykırım anıtlarına karşı Sukapı Mahallesinde 2006 yılında heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından İnsanlık Anıtı yapılmaya başlandı. 8 Ocak 2011 günü Kars'a gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'İnsanlık Anıtı'nı 'Ucube' diye nitelendirdi ve yıkılmasını istedi. 1 Şubat 2011'de Kars Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'un yönetiminde toplanarak 'İnsanlık Anıtı'nın ortadan kaldırılması ve mevcut yerin tarihi dokusuna uygun olarak çevre düzenlenmesi yapılmasını 4' 'hayır' oyuna karşı 22 'evet' oyu ile kararlaştırdı. 26 Nisan 2011 günü İnsanlık Anıtı'nda yer alan iki heykelden birinin baş kısmı 'Allahuekber' denilerek kesildi. 14 Haziran'da ise parçalara ayrılan İnsanlık Anıtı tamamen ortadan kaldırıldı."