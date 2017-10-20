T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta“Kars’ı görmeden Türkiye’yi gezdim demeyin”

İstanbul (DHA)-Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda başlayan 2

20 Ekim 2017 13:47

İstanbul (DHA)-Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda başlayan 2. Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri’ne katılan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Buram buram tarih kokan Kars’ı gezip görmeden Türkiye’yi gezdim demeyin” dedi.

Kars-Ardahan-Iğdır Sanayicileri ve İşadamları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin desteğiyle (KAISİAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitleri Meydanı’nda dün başladı. 22 Ekim Pazar gününe kadar sürecek tanıtım günlerinde Kars, Ardahan, Iğdır valilikleri ve belediyelerine ait stantlarla birlikte kentlere yönelik tanıtım ve yiyecek stantları yer aldı.Tanıtım günlerine katılan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, “Ankara’dan sonra bu 2. Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri. Bizim amacımız ilimizin güzelliklerini Karslı olmayan ama merak edip de gelen hemşerilerimize de tanıtabilmek. Dolayısıyla Kars’ı yalnız Kars’ta değil Türkiye’de de uluslararası bir platformda görebilmek amacındayız. Kars’ı tanıtabilmek adına getirdiğimiz minyatürlerimiz, ketemiz, balımız, kaşarımız burada sergileniyor. Kars’ı tanıtabilmemiz için gereken ne varsa burada yapacağız” dedi.

“KARS’I ANLAMAK BURAYLA BİTMEZ”

Kars’ın mutlaka yerinde gezilip görülmesi gerektiğinin altını çizen Murtaza Karaçanta, “Kars burada tanıtmakla bitmez. Mutlaka yerinde gezilmelidir. Çünkü, Kars denildiği zaman kış, inanç, kültür turizmini bir arada yaşarsınız. Şehrimiz buram buram tarih kokar. Dolayısıyla Kars’ı mutlaka yerinde gezmeli ve görmeli sonra Türkiye’yi gezdim gördüm demeliler” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABeylikdüzüTemmuzMeydanındaKarsArdahanIğdır Tanıtım GünlerineKars Belediye Başkanı Murtaza KaraçantaKarsıTürkiyeyiKarsArdahanIğdır SanayicileriKültürDayanışma DerneğininKAISİADKarsArdahanIğdır Tanıtım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24