Kars’a 10 milyon liraya millet bahçesi yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kars Millet Bahçesi için ihaleye çıktı. Bugüne kadar millet bahçelerine bir milyar liradan fazla para harcayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Kars'ta yapılacak millet bahçesi için 10 milyon 294 bin lira harcayacak.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göreKars'ta 10 milyon 294 bin lira harcanarak yapılacak millet bahçesinde, seyir terasları, piknik alanı, voleybol ve basketbol sahası, yürüyüş yolları, meyve bahçeleri, millet kıraathanesi, gölet ve paten pisti, açık hava müzesi, bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve koşu parkuru da olacak. Gelişmişlik düzeyi bakımından 81 il arasında 68'inci sırada olan Kars merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak millet bahçesinin, 6 ayda tamamlanması planlanıyor.

Kars Millet Bahçesi altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi korona salgını döneminde 6 Nisan'da açıldı. İhalenin sözleşmesi ise 6 Mayıs'ta imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kars'a iki adet millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı. TOKİ bir süre önce de Gaziantep'e millet bahçesi yapmak için sözleşme imzalamıştı. Yıkılan Kamil Ocak Stadyumu yerine yapılacak millet bahçesi, Türkiye'nin en pahalı üçüncü millet bahçesi olacak ve 72 milyon 228 bin TL'ye mal olacak. Gaziantep'te 80'e yakın okul inşaatı durdurulurken 72 milyon liraya millet bahçesi yapılması eleştirilmişti.