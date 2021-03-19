Karar yazarı Mehmet Ocaktan: İktidar her demokratik iyileşmenin, bizatihi kendisine tehdit oluşturduğuna inanır hale gelmiştir

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye açılan kapatma davasını değerlendirdiği yazısında, "Evet Türkiye partileri kapatarak, milletvekillerini, gazetecileri cezaevine atarak elde ettiği hukuksuzluk rekoru ile mutlu olabilir… Talihsizlik o ki bütün reform girişimlerinin, İnsan Hakları Eylem Planlarının bırakın özgürlüklerin önünü açmasını, kelimenin tam anlamıyla Türkiye’yi nefessiz bırakan bir icraata dönüşmüştür. Çünkü iktidar her demokratik iyileşmenin, bizatihi kendisine tehdit oluşturduğuna inanır hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri'nin "Türkiye’deki demokratik haklara ilişkin ciddi görüş ayrılıklarımız ve bazı sorunlar var" şeklindeki sözlerinin dikkatle okunması gerektiğine işaret eden Mehmet Ocaktan, "Elbette gerek Avrupa’nın, gerek Amerika’nın, gerekse NATO’nun bize demokrasi dersi vermesi hoş bir durum değil. Ama bizim de oturup bir karar vermemiz gerekiyor; bir taraftan Biden’dan gelecek telefonu bekleyerek, bir taraftan da “Geleceğimizi Avrupa’da görüyoruz” masalları anlatarak saygın bir devlet görüntüsü veremeyiz.

Eğer gerçekten demokrasiden hazzetmiyorsak, hukukun üstünlüğü bizim için bir anlam ifade etmiyorsa, hepsine birden meydan okur “Bize Rusya ve Çin yeter” deriz, olur biter…" diye yazdı.

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