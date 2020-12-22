Karar yazarı İbrahim Kahveci: Başkanlık sistemi ile zaten 2015 yılında bunalıma girmiş ekonomimiz hepten çöktü

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2023'te milli gelirin 2 trilyon dolar, kişi başına gelirin de 25 bin dolar olması hedeflendiğini ancak ülke gelirinin 700 milyar dolar, kişi başına gelirin de 8 bin doların altına indiğini belirterek, "Bir başka hesap ise satın alma gücü paritesi. 2008 yılında 12400 dolar olan kişi başına reel GSYH değeri 2017 yılında 19400 dolara kadar çıkıyor. Ama artık orada da düşüş başlamış. 2019 yılı SGP reel GSYH değeri kişi başına 18500 dolar olmuştur. Son iki yıldır orada da düşüş yaşanıyor. Kısaca fakirleştikçe fakirleşiyoruz." diye yazdı.

2020 yılı başında 462 milyar lira olan tüketici kredilerinin aralık ayı başı itibariyle 675 milyar liraya yükseldiğine işaret ederek, "Tabiri caiz ise bu yıl kredi ile tükettik. Bu tüketim diğer tüketimleri de tetikledi doğal olarak. Kredili tüketime alışık bir ülke olduk. Yıllarca dış borca dayalı tüketim sayesinde sanal bir refah yaşamış ülkeyiz. Sıkıştığımız an aklımıza kredi-faiz ve tüketim geliyor. Kargadan başka kuş, kredili tüketimden başka büyüme bilmiyoruz.

Şimdi mesele şu: Başkanlık sistemi ile zaten 2015 yılında bunalıma girmiş ekonomimiz hepten çöktü. Üstüne üstlük 2020 yılında bir de pandemi eklendi.

Artık geniş tanımlı işsizlik yüzde 30’lara geldi. Ülkede iş olsa çalışırım mantığındaki işsiz sayısı ise 10 milyon kişi. Ama biz bu durumdaki ekonomiyi soğutmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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