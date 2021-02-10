Karar yazarı Akif Beki: Soma davasında Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin değiştirilen üç yeni üyesiyle suçun niteliği değiştirildi

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında, maden ocağı patronu Can Gürkan dahil, olası kasıtla 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçundan aldıkları cezanın bozulduğuna işaret ederek, "Yargıtay 12. Ceza Dairesi, itiraz üzerine kendi kararını ve suçun niteliğini değiştirdi. Bu da Daire'nin değiştirilen üç yeni üyesinin oylarıyla mümkün oldu. Dört sanığa, bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlarından ceza verilmesi istendi. Davayı yeniden görüşecek mahkeme de yeni duruşma günü belirledi ve son tutuklular ertesi gün serbest kaldı." diye yazdı.

Memleketin de AKP'nin de altını oyanların, adalet terazisini şaşırtanlar olduğunu vurgulayan Akif Beki yazısını, "Hem milletin hem iktidarın hayrına olan, önce oraya bakmaktır. İktidarı yıpratan odağı başka yerde aramak değil." ifadeleriyle noktaladı.

Yazının tamamı için tıklayın...