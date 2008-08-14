Karpuzun yararları

Karpuz, bol miktarda C vitamini ve antioksidan içerdiği için çeşitli hastalıklara karşı vücudunuzun direncini arttırır. Kansere karşı koruma özelliği olan likopen maddesi bakımından çok zengin bir meyvedir. Kansere yol açan en büyük sebeplerden biri, doku ve organların zararlı maddeler nedeniyle hasar görmesidir. Likopen maddesi, antioksidan özelliği sayesinde, serbest radikaller denilen zararlı toksinlerin sağlıklı doku ve organlara bağlanmasını engeller. Likopen, doku ve organlara bağlanarak zararlı maddelere karşı koruma sağlar. Bu nedenle karpuz, kansere karşı koruma sağlayan en önemli besinlerden biridir.



Karpuzun içerdiği yüksek potasyum böbreklerin daha iyi çalışmasını ve böylece böbrekler tarafından vücuttan sodyumun atılmasını hızlandırır. Fazla sodyumun vücuttan atılması sonucunda da kan basıncı dengelenir, kalp işlevleri düzenlenir ve kalp krizi riski azaltılır. İyi bir lif kaynağı olduğundan bağırsak hareketlerini düzenler ve bağırsak kanserini önlemede de rol oynar. Yüksek miktarda su içerdiği ve hazmı kolay olan bir meyve olduğu için de sık tuvalete gidilmesini ve buna bağlı olarak vücuttan atık maddelerin daha sık dışarı atılmasını sağlar. Karpuzun çekirdekleri de, içinde bulunan Cucurbocitrin adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Yağ ve kolesterol içermediğinden ve kalorisi de düşük olduğundan diyetlerin vazgeçilmez meyvelerinden biridir. A vitamini sayesinde cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

Karpuzun bilinmeyenleri

● Karpuz mayıs ve eylül aylarında özellikle temmuz ortasından ağustos sonuna kadar bol miktarda bulunur.

● İyi bir karpuz seçerken kabuğunun renginin parlak değil mat olmasına dikkat etmelisiniz. Tırnağınızla hafifçe kazıdığınızda yeşil kısım kolayca çıkmalıdır. Şekli simetrik olmalıdır. Toprağa oturan kısmının rengi açık sarı olmalı, beyaz veya yeşil olmamalıdır.



● Karpuz oda sıcaklığında tutulmalıdır.

● Orta boy bir karpuzdan kesilen ince bir dilimi 6.4 gram karbonhidrat, bir miktar protein ve yağ ile 26 kalori içerir.



(Seda)