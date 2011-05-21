T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karpuzlar 'kabak' tadı vermeye başladı

Bunaltıcı sıcak yaz günlerinin serinleten meyvesi karpuzun üretiminde, raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan kabak aşısı, kaliteyi bozuyor.

21 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bunaltıcı sıcak yaz günlerinin serinleten meyvesi karpuzun üretiminde, raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan kabak aşısı, kaliteyi bozuyor.


Adana Çiftçiler Birliği İkinci Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova yöresindeki karpuzun, önce Tuzla beldesindeki kumul alanlarda üstü örtülü, daha sonra da tarlalarda açık üretiminin yapıldığını söyledi.


İran karpuzunun da piyasada olduğu şu günlerde, Tuzla karpuzunun hasat edilerek satışa sunulduğunu belirten Doğru, genel üretim rekoltesinin içinde Adana'nın önemli yer tuttuğunu ifade etti.


Doğru, tarlada dekar başına 2 bin liraya kadar alıcı bulan karpuzun çiftçiler tarafından kabak aşılı üretilmesinin bazı dezavantajlarının bulunduğunu ve bu durumun tüketicinin şikayetine neden olduğunu bildirdi.


Karpuz her yıl aynı tarlaya ekilebilen bir ürün olmadığı için, üreticilerin bu sıkıntıyı kabak aşısıyla aşmaya çalıştığını anlatan Doğru, şöyle konuştu:


"Üst üste karpuz üretmek isteyen çiftçi, hibrit karpuz yerine kabak aşılı karpuza yöneliyor. Rekoltesi diğerine göre yüksek olan kabak aşılı karpuz, normal hibrit karpuza göre bir de erken hasat yapılması halinde daha kalitesiz oluyor. Bu durum, üretici açısından avantaj iken, tüketici açısından dezavantaj oluşturuyor. Çünkü ikisinin arasında önemli tat farkı bulunuyor. Bu tat farkı nedeniyle de tüketici karpuza pek rağbet etmiyor. Bunaltıcı sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun tat, koku ve renk bakımından daha kalitelisini yemek isteyen tüketicilerin biraz daha beklemesi gerekiyor." 


Doğru, tüketicilerin karpuz alırken öncelikle İran karpuzu olup olmadığına da dikkat etmelerini istedi.


Yerli ürüne göre daha kalitesiz olan İran karpuzunun, üreticiye zarar verdiğini belirten Doğru, "Her yıl artan üretim maliyeti karşısında sıkıntı yaşayan üreticinin zarar etmemesi için karpuz ithalatının durdurulması gerekir. İthalat sırasında hastalık ve zararlıların İran'dan Türkiye'ye taşınması da başka bir risk oluşturuyor" dedi.



Karpuz seçimi


Uzmanlar aroması yüksek ve olgunlaşmış karpuz almak için şu önerilerde bulunuyor:


"Ağız tadıyla karpuz yemek için, koyu renkteki karpuzlarla, güneş yanığı olmayanlar, elle vurulduğunda ise tok ses çıkaranlar tercih edilmeli. Ürünü alırken, tırnakla hafifçe kabuğu kazındığında yeşil kısmın kolayca çıkması, şeklinin simetrik olması, toprakla temas eden bölümünün renginin ise açık sarı olmasına dikkat edilmeli."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24