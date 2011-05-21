Karpuzlar 'kabak' tadı vermeye başladı

T24 - Bunaltıcı sıcak yaz günlerinin serinleten meyvesi karpuzun üretiminde, raf ömrünü uzatmak amacıyla yapılan kabak aşısı, kaliteyi bozuyor.





Adana Çiftçiler Birliği İkinci Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova yöresindeki karpuzun, önce Tuzla beldesindeki kumul alanlarda üstü örtülü, daha sonra da tarlalarda açık üretiminin yapıldığını söyledi.





İran karpuzunun da piyasada olduğu şu günlerde, Tuzla karpuzunun hasat edilerek satışa sunulduğunu belirten Doğru, genel üretim rekoltesinin içinde Adana'nın önemli yer tuttuğunu ifade etti.





Doğru, tarlada dekar başına 2 bin liraya kadar alıcı bulan karpuzun çiftçiler tarafından kabak aşılı üretilmesinin bazı dezavantajlarının bulunduğunu ve bu durumun tüketicinin şikayetine neden olduğunu bildirdi.





Karpuz her yıl aynı tarlaya ekilebilen bir ürün olmadığı için, üreticilerin bu sıkıntıyı kabak aşısıyla aşmaya çalıştığını anlatan Doğru, şöyle konuştu:





"Üst üste karpuz üretmek isteyen çiftçi, hibrit karpuz yerine kabak aşılı karpuza yöneliyor. Rekoltesi diğerine göre yüksek olan kabak aşılı karpuz, normal hibrit karpuza göre bir de erken hasat yapılması halinde daha kalitesiz oluyor. Bu durum, üretici açısından avantaj iken, tüketici açısından dezavantaj oluşturuyor. Çünkü ikisinin arasında önemli tat farkı bulunuyor. Bu tat farkı nedeniyle de tüketici karpuza pek rağbet etmiyor. Bunaltıcı sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez meyvesi olan karpuzun tat, koku ve renk bakımından daha kalitelisini yemek isteyen tüketicilerin biraz daha beklemesi gerekiyor."





Doğru, tüketicilerin karpuz alırken öncelikle İran karpuzu olup olmadığına da dikkat etmelerini istedi.





Yerli ürüne göre daha kalitesiz olan İran karpuzunun, üreticiye zarar verdiğini belirten Doğru, "Her yıl artan üretim maliyeti karşısında sıkıntı yaşayan üreticinin zarar etmemesi için karpuz ithalatının durdurulması gerekir. İthalat sırasında hastalık ve zararlıların İran'dan Türkiye'ye taşınması da başka bir risk oluşturuyor" dedi.







Karpuz seçimi





Uzmanlar aroması yüksek ve olgunlaşmış karpuz almak için şu önerilerde bulunuyor:





"Ağız tadıyla karpuz yemek için, koyu renkteki karpuzlarla, güneş yanığı olmayanlar, elle vurulduğunda ise tok ses çıkaranlar tercih edilmeli. Ürünü alırken, tırnakla hafifçe kabuğu kazındığında yeşil kısmın kolayca çıkması, şeklinin simetrik olması, toprakla temas eden bölümünün renginin ise açık sarı olmasına dikkat edilmeli."



