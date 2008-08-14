Karpuz diyeti

1.GÜN:
Sabah • 1 dilim karpuz • Bir kibrit kutusu beyaz peynir •1 dilim light ekmek
Öğle • 1 dilim karpuz • 1 tabak sebze yemeği • 1 dilim light ekmek
Ara öğün • 1 dilim karpuz
Akşam • 1 dilim light ekmek • 200 gr. ızgara tavuk • 1 dilim karpuz
2.GÜN:
Sabah • 1 fincan çay • 1 adet yumurta • 1 dilim light ekmek
Öğle • 1 dilim karpuz • 200 gr. light yoğurt • 1 dilim light ekmek • 1 tabak sebze yemeği
Ara öğün • 1 dilim karpuz
Akşam • 200 gr. ızgara biftek • 1 dilim light ekmek
3.GÜN:
Sabah • 1 dilim light ekmek • 1 adet yumurta
Öğle • 200 gr. balık • Salata • 1 dilim light ekmek
Ara Öğün • 1 dilim karpuz
Akşam • 200 gr. light yoğurt • Salata • 1 tabak sebze yemeği • 1 dilim karpuz
4. GÜN:
Sabah • 1 adet yumurta • 1 dilim karpuz • 1 dilim light ekmek
Öğle • Sebze yemeği • 1 dilim light ekmek
Ara öğün • 1 dilim karpuz • 200 gr. light yoğurt
Akşam • 200 gr. köfte • 1 dilim light ekmek
5.GÜN:
Sabah • 1 dilim karpuz • 30 gr. peynir
Öğle • Sebze yemeği • 1 dilim light ekmek • Salata
Ara Öğün • 1 dilim karpuz
Akşam • 200 gr.