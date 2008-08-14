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Sağlık

Karpuz diyeti

Karpuz, yağ ve kolesterol içermediğinden, kalorisi de düşük olduğundan diyetlerin vazgeçilmez meyvelerinden biridir.

14 Ağustos 2008 03:00

1.GÜN:

Sabah 1 dilim karpuz Bir kibrit kutusu beyaz peynir 1 dilim light ekmek

Öğle 1 dilim karpuz 1 tabak sebze yemeği 1 dilim light ekmek

Ara öğün 1 dilim karpuz

Akşam 1 dilim light ekmek 200 gr. ızgara tavuk 1 dilim karpuz

 

2.GÜN:

Sabah 1 fincan çay 1 adet yumurta 1 dilim light ekmek

Öğle 1 dilim karpuz 200 gr. light yoğurt 1 dilim light ekmek 1 tabak sebze yemeği

Ara öğün 1 dilim karpuz

Akşam 200 gr. ızgara biftek 1 dilim light ekmek

 

3.GÜN:

Sabah 1 dilim light ekmek 1 adet yumurta

Öğle 200 gr. balık Salata 1 dilim light ekmek

Ara Öğün 1 dilim karpuz

Akşam 200 gr. light yoğurt Salata 1 tabak sebze yemeği 1 dilim karpuz

 

4. GÜN:

Sabah 1 adet yumurta 1 dilim karpuz 1 dilim light ekmek

Öğle Sebze yemeği 1 dilim light ekmek

Ara öğün 1 dilim karpuz 200 gr. light yoğurt

Akşam 200 gr. köfte 1 dilim light ekmek

 

5.GÜN:

Sabah 1 dilim karpuz 30 gr. peynir

Öğle Sebze yemeği 1 dilim light ekmek Salata

Ara Öğün 1 dilim karpuz

Akşam 200 gr.

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