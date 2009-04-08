Karpuz bu yıl pahalı olacak

Geçen yıl yüksek rekolteye rağmen kabak aşılı ürünlerdeki kalite kaybı nedeniyle satış sakıntısı yaşanan karpuzda, bu yıl ekim alanı yüzde 50 azaldı. Ekim alanındaki azalma sonucunda bu yıl arz-talep dengesinin üretici lehine dönüşmesi bekleniyor.

Karpuzun dekar maliyeti bin liraya ulaşırken, tüccarlar 2.500 liraya satın alıyor.



Büyük kentlerin toptancı hallerinde, semt pazarlarında ve manav tezgahlarında "Adana" markasıyla satışa sunulan karpuzun, ekim sezonunun sonuna yaklaşılması dolayısıyla tüccarlar da harekete geçti.



Türkiye'nin ilk turfanda karpuzunun yetiştiği Adana ve çevresinde, bu yıl, ekim alanlarının azalışını dikkate alan tüccarlar, ellerini çabuk tutup, üreticilerle sıkı pazarlıklar sonucunda el sıkışırken, karpuzun dekarına 2 bin 500 TL'ye ulaşan fiyat biçiliyor.



Tüccarların, avans ücret üzerinden anlaştıkları üreticiler, geçen yıl yüksek rekolte ve kabak aşılı ürünlerdeki kalite kaybı nedeniyle yaşadıkları satış sıkıntısının neden olduğu zararı, bu yıl telafi etmeyi umuyor.



Geçen yıl 150 bin dekar alana karpuz ekiminin yapıldığı Adana ve çevresinde, bu yıl üretimin 80 bin dekara kadar gerileyeceğinin tahmin edilmesi, ürün tercihini karpuzdan yana kullananları sevindiriyor.



Karpuz ekiminin yoğun yapıldığı Adana'nın sahil kenti Yumurtalık ilçesi ve çevresinde de karpuz üreticilerinin yüzü gülüyor.



İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yörede ekim alanları dikkate alındığında görülen daralmanın ve bunun sonucunda üretimin geçen yıla göre yüzde 50 azalacağının daha net görülmeye başladığını bildirdiler.



Yetkililer, bazı çiftçilerin, başta yer fıstığı olmak üzere başka ürünler için hazırladıkları tarlalarında son anda karpuz ekimine yönelmeye başladıklarının gözlendiğini, bu nedenle son günlerde karpuz fidesi satışlarında artış olduğunu kaydettiler.



Yumurtalık'ın Asmalı köyü çiftçilerinden Osman Nennioğlu ise karpuzun bu yıl ekim maliyetinin dekara bin lirayı bulduğunu belirterek, "Karpuzun dekarı tüccara Tuzla bölgesinde 2 bin 300 TL, Adana'da 2 bin 500 TL, Yumurtalık'ta 2 bin 200 TL'den satılıyor. Oysa, geçen yıl da maliyetler aşağı yukarı bin lira civarında olmasına rağmen, biz ürünün dekarına bin 500 TL'ye bile alıcı bulamamıştık. Bu yıl gübre fiyatlarındaki gerileme nedeniyle maliyet yükselmezken, ürüne yaklaşık iki katı değer biçilmesi bayram sevinci yaşatıyor" dedi.



Yumurtalık ilçesinin Demirtaş Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Caner Yılmaz (28) da daha önce 80 dekar arazide karpuz ektiğini belirterek, "Geçen yıl karpuz para etmeyince bu yıl yer fıstığı ekmek için tarlamı hazırladım. Ancak, ekim alanlarının azaldığını, tüccarın da iyi para verdiğini görünce karpuz fidesi siparişlerimi verdim" diye konuştu.



Adana ve çevresinde karpuz hasadının mayıs ayının sonu ile haziranın ilk haftasında başlanması bekleniyor.

