KARPAT'TA nöbet değişimi gerçekleşti

İSTANBUL, (DHA)-DÜNYA Karapapak Türkleri Birliği’nin İstanbul Gönen Hotel’de yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı\'nda, KARPAT Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy’un teklifi üzerine, Genel Başkanlık görevine tanınmış işadamı Erkan Koçali seçildi. Toplantıda yeni KARPAT yönetiminin önergesi ve katılımcı üyelerin tamamının oybirliği ile Seyfullah Türksoy’un Onursal Başkan olması da kabul edildi. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı\'nda İstişare Konseyi Üyeleri, Dünya Karapapak Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri de belirlendi.

Birlik beraberlik ve kardeşlik atmosferinde gerçekleşen toplantıda KARPAT’ın Kurucu Genel Başkanı Seyfullah Türksoy duygusal bir konuşma yaptı. \"KARPAT’ı kurduğumuz ilk günden bugüne yol arkadaşlarımın büyük manevi desteğine ve itimadına mazhar olmanın gururunu yaşıyorum\" diyen Türksoy, \"Genel Başkanlık görevinden ayrılma konusunda hiçbir arkadaşımızın en küçük bir iması dahi olmamıştır. Bu karar tamamen kendi insiyatifimle alınmış bir karardır. Sayın Erkan Koçali’nin başkanlığındaki yeni yönetimin bayrağı daha yükseklere taşıyacağına olan inancım tamdır. Ben de Onursal Kurucu Genel Başkan sıfatıyla adeta bir nefer gibi Türk Dünyası eksenli çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.

Duayen gazeteci ve tv programcısı Seyfullah Türksoy, Türk Dünyası\'nın tüm renklerini taşıyan belgesel programlara ve akademik düzeydeki çalışmalara ağırlık vereceğini belirtti. KARPAT Genel Başkanlığı\'na seçilen Erkan Koçali de yaptığı konuşmada, “Beni bu göreve layık gören değerli Başkanımız Seyfullah Türksoy ve KARPAT mensuplarına teşekkür ederim. Güveninize layık olmaya ve güzel hizmetler yapmaya gayret edeceğim. Öncelikle kültürümüzü, edebiyatımızı, aşıklık sanatımızı canlandırmak adına Kars’ta Aşık Şenlik adına büyük bir kültür organizasyonu yapmayı hedefliyoruz. Amacımız kardeşlik ruhunu geliştirmek, herkesi kucaklamak, tüm insanlarımıza sevgi ve muhabbetle yaklaşmak ve kadim kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatmaktır” dedi.

KARPAT Genel Sekreterliği görevine seçilen medya dünyasının sevilen ismi Hakan Kılıç da yaptığı açıklamada, “Ömrünü Türk Dünyası\'na adayan değerli büyüğümüz Seyfullah Türksoy’un üç yıl önce yaktığı KARPAT meşalesi kısa sürede toplumda karşılık bulmuş ve yapılan görkemli kültür kurultayları ile KARPAT saygın bir STK haline gelmiştir. Önümüzdeki süreçte Genel Başkanımız Erkan Koçali, Onursal Başkanımız Seyfullah Türksoy ve KARPAT yönetimiyle beraber ses getiren etkinliklerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

\"KARPAT AYRIŞTIRICI DEĞİL BİRLEŞTİRİSİ BİR HAREKETTİR\"

KARPAT Yönetimi\'nden yapılan ortak basın açıklamasında da şöyle denildi:

“KARPAT ayrıştırıcı değil birleştirici bir sivil toplum hareketidir. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü ile Türk Dünyası\'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali temel hedefimizdir. KARPAT’ı ve Onursal Kurucu Başkanımız Sayın Seyfullah Türksoy’u hedef alan her saldırıyı hepimize ve temsil ettiğimiz topluma yapılmış kabul ederiz. Her zaman devletimizin, asil milletimizin, bayrağımızın, güvenlik güçlerimizin yanındayız. Bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenler, karşılarında her zaman Karapapakları bulacaklardır. Her türlü ırkçılığa, mezhep ayırımına, etnik bölücülüğe karşıyız, farklı kültürleri, inançları, mezhepleri, etnik unsurları ülkemizin zenginliği olarak görüyoruz. Büyük Atatürk’ün \'Ne mutlu Türk’üm diyene!\' veciz sözüne yürekten bağlıyız. Aynı şekilde Azerbaycan’ın büyük lideri Haydar Aliyev’in \'Azerbaycan’la Türkiye, bir millet iki devlettir\' veciz ifadesinin yılmaz savunucusuyuz. Gaspıralı Ismail Beyin \'Türk Dünyası\'nın dilde, fikirde, işte birlik\' idealini kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz.”

KARPAT yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Seyfullah Türksoy: Onursal Kurucu Genel Başkan Başkan

Erkan Koçali: Genel Başkan

Hakan Kılıç: Genel Sekreter

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hikmet Karaboğa (İşadamı)

Muhsin Şaşmaz (işadamı)

Yavuz Eğer (İşadamı)

Çiğdem Aydın Ceyhan ( Emekli)

Zekeriya Kutlucan (İşadamı )

Rüşdü Memilioğlu ( Serbest Meslek )

Hayati Akbaba ( İşadamı )

Alaaddin Yeke (İşadamı )

Osman Saday (Serbest Meslek )

Taner Sarıçayır ( İşadamı )

Aytekin Aydın ( İşadamı )

Özlem Öztürk (Devlet Memuru)

Orhan Çerkez ( Yönetici )

Güven Aslan ( E. TSK Mensubu )

Eren Kazgan (İşadamı )

Yahya Demirkol (Serbest Meslek )

Kenan Menteşe (Yönetici )

Mürsel Hüseyin Oktay (Ticaret )

Birol Akbaş ( Yazılım)

İstişare Konseyi Üyeleri

Prof.Dr. Ramazan Korkmaz - Başkan ( Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı)

Özdemir Polat - Başkan Yardımcısı (İşadamı)

Yaşar Elmas (Başkan Yardımcısı, Eğitimci)

DÜNYA KARAPAPAK TÜRKLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Metin Demirkaya, İdris Yeni, Ali Karadağ, Alpaslan Pehlivan, Mahir Çarboğa, Ertaç Öztürk, Mustafa Ayvazoğlu, İbrahim Çiftçi, Yakup Alp, Zafer Timur, Mesut Şimşek, Namık Kemal Daşçı, Emine Salgar, Erkan Şamcı, Kutluhan Akçay, Metin Mehralioğlu, Cafer Petek, Ahmet Çiftçi, Çetin Kemer.

(FOTOĞRAF)