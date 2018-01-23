Karolina Pliskova, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta kadınlarda dünya 6 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, Barbora Strycova'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Çek tenisçi Karolina ile dünya klasmanında 24. sırada bulunan vatandaşı Barbora Strycova karşılaştı.
İlk seti 7-6 kaybeden Pliskova, sonraki setleri 6-3, 6-2 kazanarak rakibini 2-1 yendi ve Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Pliskova çeyrek finalde, tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'in rakibi oldu.