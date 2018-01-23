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Spor

Karolina Pliskova, Avustralya Açık'ta çeyrek finalde

Karolina Pliskova, Barbora Strycova ile karşılaştı

23 Ocak 2018 15:04

Avustralya Açık'ta kadınlarda dünya 6 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, Barbora Strycova'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, Çek tenisçi Karolina ile dünya klasmanında 24. sırada bulunan vatandaşı Barbora Strycova karşılaştı.

İlk seti 7-6 kaybeden Pliskova, sonraki setleri 6-3, 6-2 kazanarak rakibini 2-1 yendi ve Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Pliskova çeyrek finalde, tek kadınlarda dünya 1 numarası Rumen Simona Halep'in rakibi oldu.

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Karolina PliskovaBarbora StrycovaMelbourneAvustralya Açıktenis

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