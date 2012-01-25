Karolin Fişekçi: Orhan Pamuk delikanlı olsun

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk olan Fişekçi, soruları yanıtladı.Orhan Pamuk'la ilişkilerinin 2.5 sene sürdüğünü iddia eden Fişekçi, Yazar Pamuk'un avukatları aracılığıyla noterden ihtarname çektirmesine tepki gösterdi. Karolin Fişekçi, 'İnkar etmesine başta şaşırdım, şoke oldum. Bana biraz aptalca geldi. Karşılıklı yüzleşirsin delikanlıca olur. Böyle bir şey saçma. Beni susturmaya çalışmasının sebebi her halde bu ilişkiden korktu' dedi.Ardından şunları ekledi:'Daha önceden birlikteliğimiz var. Olmayan bir şeyi varmış gibi söyleyecek bir insan değilim. Birçok defa bir araya geldik. Zaman zaman yazışmayla, zaman zaman telefonla birbirimize ulaşıyorduk. Orhan Pamuk'un üzerinden şöhret ya da meşhur olmaya çalışmıyorum. Genç bir ressamım ve başarılıyım. Ben dizi oyuncusu değilim. Sahneye, ekstraya çıkmıyorum. Neden reklama ihtiyacım olsun? Hukuki sürece göre davranırım. Ama ben ucuz insan değilim."