Karolin Fişekçi: Bu coğrafyada soykırım olamaz

T24 - Orhan Pamuk'un Ermeni asıllı sevgilisi ressam Karolin Fişekçi, Fransa'nın Ermeni soykırımı inkarını suç sayan yasayı kabul etmesine ateş püskürdü: 'Bu coğrafyada soykırım olamaz'



Fransa Meclisi'nin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayılmasını öngören yasa teklifini kabul etmesi, Orhan Pamuk'un Ermeni asıllı Türk ressam sevgilisi Karolin Fişekçi'yi fena öfkelendirdi. Habertürk'ün haberine göre; Fransa'nın ortaya attığı yasa tasarısını çok antidemokratik bulduğunu belirten ve 'Benzer bir şeyi Türkiye yapsa Avrupa tarafından topa tutulurdu' diyen Fişekçi şöyle konuştu:

Kars'a bir anıt yapmak istiyor



'Bu coğrafyada Almanların yaptığı gibi bir soykırım olamaz. Türkler de, Ermeniler de o sistematik Alman disiplini olamaz. Türkiye'de yaşayan, burada doğmuş, buradan beslenmiş Ermeni kökenli Türk olarak dış ülkelerdeki bu girişimlerden hiç hoşlanmıyorum.' Kars'a bir heykel yapmak isteyen ve gerekli izinler için başvuruda bulunmaya hazırlanan Fişekçi, 'Bıraksalar Kars'a çok güzel bir anıt tasarlardım' dedi.





