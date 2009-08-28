Karnından 6.5 kilogram ur çıktı

Tokat'ta göbek fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 6.5 kilogram ağırlığında ur çıktı.
Tokat merkeze bağlı Saltuk köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Kifayet
İnan'ın karnında bulunan ur, başarılı bir ameliyatla alındı. Tokat
Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sümbül, göbek fıtığı
şikayeti ile hastaneye gelen hastanın ultrasonda safra kesesinde taş ve
karın bölgesinde kitle tespit edildiğini söyledi. Sümbül, "Karın
bölgesinin hemen hemen tamamını dolduran 30-40 santimlik büyük bir
kitle tespit ettik. Dokulara baskı yapan kitleyi almak için hastayı
ameliyata aldık. Kitleyi tamamen çıkarttık, ayrıca safra kesesindeki
taşı aldık. Hastamızın durumu gayet iyi, yoğun bakımda gözetime aldık"
dedi.
Dr. Sümbül, kitlenin 6.5 kilogram olarak tartıldığını, ebadının ise
30-35 santimetre civarında olduğunu ifade ederek, "Bu tür vakalara sık
rastlanmıyor. Meslek hayatımda ikinci kez bu düzeyde büyük bir kitleye
rastladım. Genelde bu kadar büyümeden kitle hasta tarafından fark
edilir ama bu hastamız konuşma sorunu olan bir hastamız. Konuşamadığı
ve derdini anlatamadığı için bundan dolayı hastaneye gelmesi oldukça
gecikti sanırım" diye konuştu.