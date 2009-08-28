Karnından 6.5 kilogram ur çıktı

Tokat'ta göbek fıtığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 6.5 kilogram ağırlığında ur çıktı.



Tokat merkeze bağlı Saltuk köyünde ikamet eden 47 yaşındaki Kifayet İnan'ın karnında bulunan ur, başarılı bir ameliyatla alındı. Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sümbül, göbek fıtığı şikayeti ile hastaneye gelen hastanın ultrasonda safra kesesinde taş ve karın bölgesinde kitle tespit edildiğini söyledi. Sümbül, "Karın bölgesinin hemen hemen tamamını dolduran 30-40 santimlik büyük bir kitle tespit ettik. Dokulara baskı yapan kitleyi almak için hastayı ameliyata aldık. Kitleyi tamamen çıkarttık, ayrıca safra kesesindeki taşı aldık. Hastamızın durumu gayet iyi, yoğun bakımda gözetime aldık" dedi.



Dr. Sümbül, kitlenin 6.5 kilogram olarak tartıldığını, ebadının ise 30-35 santimetre civarında olduğunu ifade ederek, "Bu tür vakalara sık rastlanmıyor. Meslek hayatımda ikinci kez bu düzeyde büyük bir kitleye rastladım. Genelde bu kadar büyümeden kitle hasta tarafından fark edilir ama bu hastamız konuşma sorunu olan bir hastamız. Konuşamadığı ve derdini anlatamadığı için bundan dolayı hastaneye gelmesi oldukça gecikti sanırım" diye konuştu.