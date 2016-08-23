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BBC Türkçe

Karnından 40 bıçak çıkan adam

Hindistan\'ın kuzeyindeki Amritsar kentinde doktorlar bir adamın midesinden 40 tane bıçak çıkardı. Adı açıklanmayan adamın bıçakları neden yuttuğu henüz bilinmiyor.

23 Ağustos 2016 17:33

Hindistan'ın kuzeyindeki Amritsar kentinde doktorlar bir adamın midesinden 40 tane bıçak çıkardı. Adı açıklanmayan adamın bıçakları neden yuttuğu henüz bilinmiyor.

42 yaşındaki adamın bıçakları üç aylık bir süre içinde yuttuğu belirtildi.

Doktor Jatinder Malholtra BBC'ye yaptığı açıklamada, adamın midesinde şiddetli ağrı şikayetiyle geçen hafta hastaneye geldiğini söyledi.

Doktor Malholtra adamın doktorlara bıçak yuttuğunu söylemediğini belirtti ve "Çeşitli testlerin ardından adamın kelimenin tam anlamıyla bıçakları yediğini gördük" dedi.

Bıçakları mideden çıkartmak için beş doktorun beş saat süren bir ameliyat yaptığı kaydedildi.

Malholtra "Zorlu bir ameliyattı ve başarılı geçmesi için önceden plan yapmalıydık" dedi.

Şu anda doktorlar adamın neden bıçak yuttuğunu bulmaya çalışıyor.

Malholtra "Nedenini tam olarak bilmiyoruz ama bir tür psikolojik rahatsızlığı var. Ailesi bile bıçak yutma alışkanlığını bilmiyordu. Psikolojik destek alıyor. Bir daha bıçaklara dokunmamaya söz verdi ama ailesinin de gözetim altında tutması gerekiyor" dedi.

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