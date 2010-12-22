Karnındaki bebekle öldürüldü

T24 - Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde önceki gece Şükrü Bakaçhan (20), 9 ay önce evlendiği amcasının kızı 6 aylık hamile eşi Lütfiye Bakaçhan’ı (22) öldürdüğünü söyledi.



Şükrü Bakaçhan, başından tek kurşunla bebeğiyle birlikte ölen eşini kazara vurduğunu öne sürdü. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Evinde genç kadının cesedinin bulunmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, çiftin kaçarak evlenmesi nedeniyle olayı “töre cinayeti” şüphesiyle üzerinde durdu ve aileden 8 kişiyi gözaltına aldı.





‘Plan yaptım, çığlık attım’



Şükrü Bakaçhan, saatler süren sorgunun ardından cinayeti töreden dolayı işlemediğini, aksine ağabeyiyle tartıştığı sırada kazara tetiğe dokunması sonucu eşinin ölümüne yol açtığını öne sürdü.Şükrü Bakaçhan., şunları söyledi: “Dün akşam (önceki) evdeyken ağabeyim geldi ve yeniden bana borç verdiği para ve altınları istedi. Param olmadığını söyleyince yeniden tartışmaya başladık. Evdeki ruhsatsız tabancamı alarak korkutmak için Hikmet’e doğrulttum. Bu sırada Lütfiye ile annem aramıza girdi. Bir anda elim tetiğe dokundu ve mermi eşimin kafasına isabet etti. Lütfiye yere düştü ve öldü. Cinayeti gizlemek ve cezaevine girmemek için plan yaptım. Silahı evin duvarları arasına gizledim. Sonra eve yeni gelip cesedi bulmuş gibi çığlıklar attım.” Şükrü Bakaçhan’ın ağabeyi ile annesi de aynı yönde ifade verdi. Lütfiye’nin babası ile ağabeyi serbest bırakıldı.







