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Karnındaki bebeğiyle kayıp 1.5 yıllık eşini bekliyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, 3 ay önce Alaçatı Deliklikoy'dan şişme botla denize açılan 23 yaşındaki Alaattin Aracı'dan, bir daha haber alınamadı

09 Ekim 2017 13:12

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, 3 ay önce Alaçatı Deliklikoy\'dan şişme botla denize açılan 23 yaşındaki Alaattin Aracı\'dan, bir daha haber alınamadı. 7 aylık hamile 22 yaşındaki Nesrin Aracı, \"Eşimin bulunması için tüm makamların yardım etmesini bekliyorum. Bebeğimin babasız dünyaya gelmesini istemiyorum. En azından bir haber alalım\" dedi.
Gözde tatil beldesi Çeşme Alaçatı\'ya geçen 8 Temmuz günü ailesiyle giden Alaattin Aracı, gece kumsala çadır kurup, sohbet etti. 9 Temmuz\'un ilk saatlerinde de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunduktan sonra saat 03.00 sıralarında marketten satın aldığı şişme botla denize açıldı. Bir firmada motosikletli kurye olan Aracı, Deliklikoy Mevkii\'nde bir süre sonra gözden kayboldu. Aracı\'nın şişme botu, ilçenin 15 kilometre güneyinde bulundu. Kayıp gencin hamile eşi Nesrin Aracı ve akrabaları, polisi aradı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı TCSG Dost adlı askeri geminin yanı sıra TCSG 902, CASA uçağı ile helikopter de aramalarda bulundu ancak bir sonuç çıkmadı.
YUNANCA AFİŞLER BASTIRILDI
Denizdeki ve kıyalardaki aramalardan bir sonuç alınamayıp, Aracı\'dan iyi ya da kötü bir haber gelmese de aile umudu kesmedi. Alaattin\'in Sakız Adası\'nda olabileceğini düşünen aile, Yunanca yazılı afişler bastırıp adanın belli bölümlerine astı. Zaman zaman konsolosluklara da telefon açıp bilgi almaya çalışan aile, Dışişleri Bakanlığı\'nın Yunan makamlarıyla bağlantıya geçmelerini istedi. Oğlu kaybolduktan sonra çalışmadığını hayatlarının kabusa döndüğünü söyleyen baba Selami Aracı, şöyle konuştu:
\"Oğlumun bulunması için her yolu denedik. Oğlumun denize açılıp gözden kaybolmasından kısa bir süre sonra ablası açıkta bir ışık görüyor. Ama sonra kayboluyor. Oğlumun sigara ve çakmağı karada bulundu. Orası kaçak geçişlerin de olduğu yermiş. Belki oğlumu denizde baygın bulan kaçaklar onu da Yunanistan\'a geçirmiş olabilirler. Ama baygın olduğu zaman beynine oksijen gitmediği için hafızasını kaybetmiş olabilir. Bu olasılığı uzmanlar bize söyledi. Biz de bunun üzerinde durduk. Bu nedenle belki de şimdi Yunan adasında olabilir. Ya da insan kaçakçısı sanılıp cezaevine konulmuştur. İyi ya da kötü bir haber bekliyoruz oğlumdan en azından bilelim. Böyle kayıp olması durumunda her an çıkıp gelecekmiş gibi geliyor.\"
\'ISLIK ÇALDIĞIMIZ ZAMAN ISLIKLARIMIZA KARŞILIK VERİYORDU\'
Eşi ile mutlu biri hafta sonu geçirdiği sırada acı ile karşılaştığını belirten 1.5 yıllık evli olan Nesrin Aracı, şunları anlattı:
\"Gece oturduk. Ben çadırda olduğum sırada o denize açılmış. Çıktığımda oldukça açıktaydı. Dönmesini istedim. O biraz dolaşıp geleceğini söyledi. Son konuşmamız bu oldu zaten. Sonra karanlıkta kayboldu ıslık çaldığımız zaman ıslıklarımıza karşılık veriyordu. Ancak biri süre sonra o da kesildi. Eşimin bulunması için tüm makamların yardımı etmesini bekliyorum. Bebeğim büyüyor ama babası yok. Babasız dünyaya gelmesini istemiyorum. Acı bir olay yaşanmışsa da, en azından bir haber alalım.\"

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