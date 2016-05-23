Karnında mala unutulan mağdura 42 bin lira tazminat

İstanbul'da bir hastanede ameliyat olan ve karnında 'cerrahi mala' olarak bilinen reverdin unutulan Nezihe Yılmaz, hastaneye açtığı tazminat davasını kazandı. Hastane, cerrahi mala yüzünden sağlığı daha da kötüleşen Yılmaz'a toplam 42 bin lira ödemeye mahkûm oldu.

Hürriyet'in haberine göre, eşi ile apartman görevlisi olan Nezihe Yılmaz, karın bölgesinde yaşadığı ağrılar nedeni ile hastaneye gitti ve 11 Mart 2008 günü ameliyat oldu.

Yılmaz, ameliyat sonrası iyileşmeyi beklerken, ağrıları giderek arttı. Bir süre sonra yeniden hastaneye giden Yılmaz’ın ameliyatı esnasında karnında cerrahi malanın unutulduğu anlaşıldı.

Tazminat davası açtı

Yılmaz, hastanenin kusuru nedeni ile sağlığına kavuşamadığı gerekçesi ile, 20 bin TL maddi, 80 bin TL de manevi tazminat talebi ile dava açtı. Dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Mart 2012’de kararını verdi.

Mahkeme: Hastane kusurlu

Mahkeme kararında, “İdare (hastane) kamu hizmetini gereği gibi yerine getirmedi. Burada idarenin hizmet kusuru var. Bu nedenle oluşan bir zarar var” denildi. Mahkeme, kararında, hastanenin, Yılmaz’a 2.100 TL maddi, 40 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi. Dava masrafları da, hastanenin üzerine bırakıldı.

Temyizde de sonuç değişmedi

Davalı hastane kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini Danıştay 15. Daire Başkanlığı yaptı. Daire, geçtiğimiz günlerde taraflara ulaşan kararında, idare mahkemesinin verdiği kararı oy birliği ile onadı.

Karar emsal nitelikte

Kararı ‘hukuk zaferi’ olarak yorumlayan Yılmaz’ın avukatı Murat Bilgin “Karar önemli. Bu şekilde yaşanan bir dizi mağduriyet var. Benzer davalara emsal olur bu karar. Mahkemenin takdir ettiği tazminat tutarı 40-42 bin TL. Ancak emin olun, müvekkilin bu ihmalden dolayı uğradığı zarar ve yaşadığı ızdırap çok daha büyük” dedi. Av. Bilgin, söz konusu ihmalden sorumlu olan doktorun da, yargılandığı ceza davasında mahkûmiyet aldığını kaydetti.

Bir 'mala' da Haseki'den

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde de gündeme geldi. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, karın ağrısıyla kaldırıldığı hastanede dalak ameliyatı olan 35 yaşındaki Fatma Soylu’nun karnında, organları ayırmaya yarayan cerrahi mala unutulmuştu.

Ameliyattan 43 gün sonra şiddetli karın ağrısının gerçek nedenini öğrenen Soylu, farklı bir hastanede karnından çıkartılan yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki malayı görünce bayıldı. Soylu, malayı karnında unutan doktorlar ve hastane hakkında bütün hukuki girişimleri başlattıklarını ve Sağlık Bakanlığına da konuyu ilettiğini belirtmişti.