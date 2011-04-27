Karnına isabet eteden kurşunla öldü!

T24 - Batman’ın Kozluk İlçesi Jandarma Kara-kolu’nda 24 Nisan’da karnına isabet eden kurşunla ölen Sevag Şahin Balıkçı’nın annesi Ani Balıkçı, “Paskalya çöreğini almış. Bayramlaştık. Bana ‘Kişer pari Mama’ deyip telefonu kapattı. Sabah yok oldu” dedi.



Konya Ereğli’den gelip İstanbul’a yerleşen Ermeni Balıkçı Ailesi, Batman’ın Kozluk İlçesi Jandarma Karakolu’nda askerliğini yapan oğullarının şehit olmasının yasını tutuyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yıldız Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu Sevag’ın hem babası hem annesi cumartesi günü konuşmuşlardı oğullarıyla. Hatta babasına çiğ köfte partisi yaptıklarını anlatmıştı. Baba, oğlunu görmek için Batman’a gitmiş, komutanları ve askerleri ziyaret etmişti. İçi rahattı. Şafak 23’ü gösterirken, Balıkçı Ailesi oğullarının terhis tarihi olan 17 Mayıs’a uçak bileti almıştı. Beşiktaşlıydı. Asker dönüşü baba mesleği kuyumculuk yapacaktı. Paskalya Bayramı için annesini arayıp, “Mama asker arkadaşlarıma çörek vereceğim, bana ellerinle çörek yap gönder” dedi. Anne Ani Balıkçı iki kutu gönderdi. Bir kutusu oğlunun eline geçti. Sevag, pazar günü selin yıktığı birliğe ait tel örgülerin tamirinde görevlendirilmişti. En iyi arkadaşı ise koruma mangasındaydı.





Çöreğini paylaştı



Balıkçı, arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü. Şehit annesi olduğunu söyleyen Ani Balıkçı, bugün Feriköy Ermeni Kilisesi’ndeki cenaze törenine katılacakların beyaz giymesini istedi. Baba Garabet Balıkçı ise “Vatan sağolsun ama ben onun çatışarak ölmesini yeğlerdim. Ölüm şekli yüzünden şehit olduğunu kabullenemiyorum” diye konuştu. 24 Nisan’a denk gelen ölümle ilgili asla şüphelerinin bulunmadığını anlatan Enişte Murat Şant Özler, “O gün Sevag’ın aklına gelen tek şey arkadaşlarıyla çörek paylaşmaktı” dedi.





Ranza arkadaşının silahıyla öldü



25 Yaşındaki Sevag Şahin Balıkçı, doldur-boşalt sırasında çok samimi olduğu, aynı ranzada yattığı arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü. Er mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ancak dün Kozluk Cumhuriyet Savcılığı karara itiraz etti.





'Oğlumun oyuncak tabancası bile yoktu'



Oğlunun çocuklukta oyuncak tabancasının bile olmadığını anlatan anne Ani Balıkçı ise “Kavgadan korkardı. Tüfeği ilk eline aldığı gün ‘Anne bana tüfek verdiler’ dedi. ‘Oğlum askersin tabii ki verecekler, onun içinde kurşun yoktur, korkma’ dedim. Ama o tüfekle gitti. O arkadaşını çok seviyordu. Onun için de çok üzülüyorum. Sadece başındakiler niye dikkat etmediler, bunu öğrenmek istiyorum. Kaza yapan benim oğlum olsa ne yapardım. Aynı şey” dedi.

