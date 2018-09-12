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Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedaviye alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalı saplanması sonucu yaralanan karaca, tedaviye alındı

12 Eylül 2018 00:39

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalı saplanması sonucu yaralanan karaca, tedaviye alındı.
Ulus\'a bağlı Kumluca Beldesi Sarıkaya mevkiinde ormanlık alanda karın bölgesinde yara olan karacayı bitkin halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü\'ne bildirdi. Köye gelen ekipler yaralı karacayı alarak, Bartın kent merkezindeki veteriner hekim Tolga Kandıralı\'ya getirdi. Röntgeni çekilen karacanın karnına ağaç dalının batarak, geri çıktığı belirlendi. Yorgun ve bitkin olan 2 yaşındaki karacaya serum tedavisi uygulandı. Yarası dikilen karacanın bir sürü dinlendirildikten sonra, doğaya salınacağı öğrenildi.

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