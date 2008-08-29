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'Karnım büyümeden evlenmeliyim'

Yakın bir tarihte de evlenmeye hazırlanan tiyatro oyuncusu Pelin Körmükçü, 5 aylık hamile ve bir kız bebek bekliyor

29 Ağustos 2008 03:00

Tiyatro oyuncu Pelin Körmükçü, önümüzdeki aylarda anne olmaya hazırlanıyor. İki yıldır çocuğunun babası Rafi Moreno ile birlikte olan Pelin Körmükçü, sürpriz bir şekilde aldıkları bebek haberiyle evlilik kararlarını öne çektiklerini söylüyor.

Önümüzdeki günlerde evlenebileceklerini söyleyen güzel oyuncu, "En geç bir ay içerisinde evleneceğiz. Çünkü karnım çok büyüsün istemiyorum" diye konuştu. Hamileliğinin beşinci ayının içerisinde olduğunu belirten Körmükçü rahat bir hamilelik geçirdiğini de sözlerine ekledi.

Bu sürede tiyatro sahnelerinden uzak durmayı düşünmeyen genç oyuncu, eylül ayı başında iki tiyatro oyunuyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

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