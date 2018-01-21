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Karnesini aldığı gün, sobadan zehirlenerek öldü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de özel bir merkezde eğitim gören ve karnesini aldığı gün köydeki evine giden zihinsel engelli Esra Güleç, aynı akşam sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti

21 Ocak 2018 15:29

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE\'de özel bir merkezde eğitim gören ve karnesini aldığı gün köydeki evine giden zihinsel engelli Esra Güleç, aynı akşam sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören Esra Güleç (16) ve bir terzinin yanında çalışan ablası, Emine Güleç (19), Kırıkkale’de ağabeylerinin evinde kalıyorlardı. Okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle abla Emine Güç, çalıştığı işyerinden izin alarak zihinsel engelli kız kardeşini de alarak yarıyıl tatili nedeniyle ailesinin oturduğu Kırıkkale\'nin merkeze bağlı Çullu Köyü\'ne götürdü. Köyde oturan anne Yasemin Güleç, üşümemeleri için uzun süre görmediği kızlarının kalacakları odaya soba kurarak yaktı.
Anne Yasemin ve baba Ali Güleç, sabah kahvaltı için uyandırmaya çalıştıkları kızlarının tepki vermemesi üzerine, durumu 112 Acil Servisini arayarak bildirdi. Köye gelen sağlık ekipleri zihinsel engelli Esra Güleç\'in sobadan çıkan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek öldüğünü belirlerken hayati tehlikesi bulunan Emine Güleç\'i Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Emine Güleç, tedavisi için Ankara’ya gönderildi.
Bu arada karne günü heyecanını ailesiyle birlikte yaşayamadan hayata veda eden Esra Güleç’in Ankara Adli Tıp Kurumundan alınacak cenazesi ikindide kılınacak namaz ardından köyünde toprağa verilecek.

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