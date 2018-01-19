T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karnesindeki notların kötü olduğunu düşünerek ağladı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Posof ilçesinde karnesinde zayıf notu olduğunu düşünerek ağlayan 1'inci sınıf öğrencisi Ali Efe Soydemir'i, derslerinin hepsinin 'Çok İyi' olduğuna, Kaymakam Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Cahit Ulgar, gü

19 Ocak 2018 15:36

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Posof ilçesinde karnesinde zayıf notu olduğunu düşünerek ağlayan 1\'inci sınıf öğrencisi Ali Efe Soydemir\'i, derslerinin hepsinin \'Çok İyi\' olduğuna, Kaymakam Enver Yılmaz ile Belediye Başkanı Cahit Ulgar, güçlükle ikna etti.
Posof İlkokulu\'nda düzenlenen yarıyıl karne dağıtım törenine Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar katıldı. 1/A sınıfında okuyan Ali Efe Soydemir, karnesini Kaymakam Yılmaz\'ın elinden aldı. Karnesinde ders notlarının hepsinin \'Çok İyi\' olmasına rağmen \'Zayıf\' notu olduğunu düşünen öğrenci, gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Yılmaz ile Belediye Başkanı Ulgar, ağlayan öğrenciyi güçlükle ikna etti. Diğer arkadaşlarının karnelerinde de aynı notların olduğunu gösteren Başkan Ulgar, Ali Efe\'den ağlamamasını istedi. Kaymakam Enver Yılmaz ise çocuğu, başını okşayarak sakinleştirmeye çalıştı.
İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Enver Yılmaz, \"Arkadaşlar sizlerin bir büyük ağabeyi olarak kitap okumanızı rica ediyorum. Ne kadar kitap okursanız o kadar kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Keşke sizlerin yaşındayken daha çok kitap okusaydım diyorum\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper TURGUTPOSOF Ardahan DHA ARDAHAN PosofAli Efe SoydemirKaymakam Enver YılmazBelediye Başkanı Cahit UlgarPosofKaymakam YılmazKarnesindeBelediye Başkanı UlgarDiğer arkadaşlarınınBaşkan Ulgar Ali EfeNeKeşke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24