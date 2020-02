Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Şehit Nedip Cengiz Eker İmam Hatip Okulu\'nda düzenlenen karne töreninde, öğrenciler sema gösterisi yaptı.

Marmaris Şehit Nedip Cengiz Eker İmam Hatip Ortaokulu\'nda düzenlenen karne törenine ilçe protokolü yanı sıra Ak Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen ile Şehit Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker katıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, söylenen İstiklal Marşı\'nın ardından Kuran okundu, dualar edildi. 15 Temmuz Demokrasi Marşı söylendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan konuşmasında, \"Sizler, bu ülkenin yarınlarısınız ve her biriniz çok özelsiniz. Gizli kalan yetenekleri gün yüzüne çıkarmayı ve \'Eğitimde zayi olacak fert yoktur\' sloganını şiar edinmiş, vatanımız ve milletimiz adına geleceği inşa etme adına kutsal emaneti omuzlamış biz öğretmenlerin, sizlerden beklediği vatanını, milletini ve bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesi için faydalı bireyler olmanız. Çalıştınız, yoruldunuz ve iyi bir tatili hak ettiniz. Dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi tavsiye ediyorum. Hayat her zaman yeni öğrenmelere açıktır, unutmayınız. Bize dünyanın kapılarını açan, en sevgili dost, kitaplarımızı da ihmal etmeyiniz\" dedi.

Okulun öğrencileri kurulan sahnede sema gösterisi sergiledi. 30 dakika süren gösteriyi, davetliler ayakta alkışlayarak tebrik etti. İlçe protokolünün başarı gösteren öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdikten sonra tören sona erdi.



FOTOĞRAFLI