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Yaşam

Karne hediyesinden porno görüntüler çıktı!

Ünal Gülaçar, kızına karne hediyesi olarak aldığı tablet bilgisayardan porno görüntüler çıkınca şok oldu...

27 Şubat 2012 17:21

 

T24 - Bursa'da sınavları başarılı geçen 12 yaşındaki kızına hediye amacıyla tablet bilgisayar alan işadamı Ünal Gülaçar, kutusundan çıkardığı bilgisayarda porno görüntüler bulunca işyeri hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
Firma tarafından tablet bilgisayarın ısrarla kendisinden alınmak istendiğini söyleyen Gülaçar, "Ben tazminat peşinde değilim. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Kızım bu görüntüleri görünce şok oldu. Ondan fazla ben üzüldüm" dedi. Bursa’da tekstil fabrikası bulunan Elektrik Mühendisi Ünsal Gülsoy, bir süre önce sınavlarında başarı elde etmesi halinde armağan etmek için kızına bir alışveriş merkezinden 521 TL’ye taksitle küçük tablet bilgisayar aldı. Gülsoy evindeki çekmecede kızının sınavlarının bitmesi için bir hafta beklettiği bilgisayarı geçen hafta kızına verdi. Gülsoy, kızının şarj ettikten sonra açtığı bilgisayarda, gençlerin seks yaparken çekilen görüntülerini görünce şok olduğunu söyledi. 
 
Tablet bilgisayarı alıp firmaya giden Ünal Gülaçar tepkisini dile getirdi. İşyerinin tüm ısrarı üzerine bilgisayarı değiştirmeyen Gülaçar, daha önce bir başka müşteri tarafından kullanılıp iade edildiğini sandığı tablet bilgisayarı Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirerek şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Amacının benzer olayların başka müşterilerin de başına gelmemesi olduğunu söyleyen Gülaçar, "Bu olayla ilgili olarak tazminat davası açmayı kesinlikle düşünmüyorum. Tek beklentim sorumsuzların cezalandırılması" dedi.  
 
 
 

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