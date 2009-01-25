Karne çocuğunuzun kâbusu olmasın!

Sert ve baskıcı ailelerin çocuklarının, zayıf karne korkusunu diğer ailelerin çocuklarına göre daha fazla yaşadıkları, evden kaçma, intihar, karne notlarını değiştirme, yalan gibi istenmeyen davranışlara daha fazla yöneldikleri kaydediliyor.



Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHM), karnenin, çocuğun ilgi, yetenek, zeka ve hayat okulundaki başarısının bir göstergesi olmadığını, sadece derslerde bazı eksikliklerinin olduğunu göstermek için öğrenci ve veliye verilen bir uyarı belgesi olduğunu bildirdi.



RSHM'nin açıklamasında, ilk ve ortaöğretimde yaklaşık 15 milyon öğrencinin yarın karne alacağı hatırlatılarak, ailenin tutumunun, çocuğun okul başarısını etkilediği belirtildi.



Çocuğun bütün davranış ve aktivitelerinin yanı sıra, ders çalışma süreçlerini de kontrol altında tutmaya çalışan, çocuklarının herhangi bir işi tek başına yapabileceğine inanmayan aşırı kontrolcü ailelerin yanında, çocukları ile aşırı ilgili olup, onlara görev vermeyerek ve işleri kendileri üstlenerek, çocuklarını daha mutlu edeceklerini düşünen aşırı koruyucu aileler de bulunduğu ifade edilerek, her 2 aile tipinin de çocukların sorumluluk duygusunu kazanmalarını engelleyip tembelleşmelerine neden olduğu vurgulandı.



Küçük yaşlardan itibaren çocuklarına yapabilecekleri görevleri veren, bunları yaptıklarında da olumlu söz ve tutumlarla, olumlu davranışların ortaya çıkmasına katkıda bulunan destekleyici aile tipinin, çocuğun kendine güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilerek, ''Çocuğunuzun karnesi ister başarılı, ister kırık notlarla dolu olsun onu kucaklayın ve sevginizi gösterin'' uyarısında bulunuldu.



Sert ve baskıcı ailelerin çocuklarının, zayıf karne korkusunu diğer ailelerin çocuklarına göre daha fazla yaşadıkları, evden kaçma, intihar, karne notlarını değiştirme, yalan gibi istenmeyen davranışlara daha fazla yöneldikleri kaydedilerek, RSHM'nce hazırlanan 2008 Yılı Okul Çağı Çocuklarının İntihar Dağılımı Tablosu'nda aylara göre dağılımda istatiksel bir anlam bulunmamasına rağmen, Ulusal Zehir Merkezi'nin karne dönemlerindeki intihar vakalarının takipçisi olduğu bildirildi.



Anne-babaların, karne notunun, çocuğun başarısını ve yeteneğini değerlendirmede nihai bir belge olmadığını, bilmelerinin önem taşıdığı belirtilerek, ''Karne, çocuğun ilgi, yetenek, zeka ve hayat okulundaki başarısının bir göstergesi değildir. Sadece derslerinde bazı eksikliklerin olduğunu göstermek için öğrenciye ve veliye verilen bir uyarı belgesidir. Karne öğrenciye verildiği gibi aynı zamanda aileye de verilmektedir'' ifadesine yer verildi.



Zayıfı olan öğrenciye doğru yaklaşım



Açıklamada, karnesinde zayıf bulunan öğrenciye en doğru yaklaşım yoluyla ilgili şunlara dikkat çekildi:



-Yarı yıl sonu yaklaşırken sürekli karnenin nasıl geleceğinden ve beklentilerinizden bahsetmeyin.

-Mutlaka iyi bir karne beklediğinizi vurgulayıp, çocuğunuzun korku ve kaygı duymasına neden olmayın.

-Çocuğunuzun karnesi ile ilgili duygularınızı, kişiliğini incitmeden net bir şekilde anlatın. Onun başarılı olabilmesi için arkasında olduğunuzu hissettirin.

-Çocuğunuza karnesinin iyi de kötü de olsa onu seveceğinizi sık sık tekrarlayın. -Kesinlikle çocuğunuzu suçlayıp yargılamayın, olumsuz nitelendirmeler yapmayın, tehdit etmeyin.

-Eleştirip, emirler vermeyin.

-Çocuğunuzu arkadaşlarıyla, kardeşleriyle, komşularınızla kıyaslamayın.

-Çocuğunuzu kesinlikle aşağılamayın, hele arkadaşlarının yanında buna hiç kalkışmayın.

-Çocuğunuzun kendi karnesi ile ilgili anlattıklarını dinleyin. Onun düşüncelerine önem verin. Karne notları kötü ise başarısızlığının nedenlerini çocuğunuzla beraber bulmaya ve çözmeye çalışın.

-Çocuğunuzun karnesi zayıf olabilir. Ona açık bir kapı bırakın, kendini affettirebilmesi için bir yol gösterin.

-Çocuğun çabası varsa motivasyonu yüksekse bu davranışını onaylayın. Başarılı olduğu konuları vurgulayın ve ön plana çıkartın. Sorun olan alanlarda birlikte çözüm yolu arayın.

-Çocuğunuzun zayıfı var diye ona tatilini zehir etmeyin, dinlenme hakkına saygı gösterin ve buna yönelik planlar yapın. Çocuğunuzun hoşuna gidecek faaliyetleri birlikte gerçekleştirin.

-Çocuğunuzun eksikliklerini gidermek için onunla beraber uygun bir plan yapın ve bunu uygulayın. Ne de olsa tatil diyerek tüm vaktini boşa harcamasına da fırsat vermeyin. Televizyonu çok izlemesine, bilgisayarda saatlerce oyun oynamasına, internette vakit geçirmesine izin vermeyin. Bunlar yerine alternatif şeyler bulun, hoşuna gidebilecek kitaplar hediye edin, onları okumalarını sağlayın.

-Kış aylarında dışarı çıkmanın mümkün olamadığı kötü hava şartlarında, evdeki kullanılmış düğme, konserve kutusu, boncuk gibi malzemelerle el becerilerini geliştirebilirsiniz. Çocuğunuzun okulda öğrendiği ve sizin bildiğiniz fen bilgisi deneylerini yapmak da onun oldukça hoşuna gidecektir.

-Sonuçta çocuğunuz dinlenmiş ve motivasyonu yüksek olarak, hazırlıklı bir şekilde ikinci döneme başlayacaktır.



Başarısızlık nedenleri



Açıklamada, okuldaki başarısızlık konusunda Ege Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya da yer verildi.



Her karne dönemi, başarısızlık sorunu nedeniyle psikiyatriste başvuran öğrenci sayısının arttığı belirtilen araştırmada, başarısızlık nedenleri şöyle sıralandı:



-Ailedeki iletişim bozuklukları

-Anne-babanın, çocuğun kapasitesinin üstünde beklentilere sahip olması

-Psikiyatrik rahatsızlıkların ön plana çıkması.



